National League: succès de Fribourg avec un but de Sprunger

Fribourg Gottéron est reparti du bon patin en National League après la pause internationale. Les Dragons ont battu la lanterne rouge Ajoie 4-2, avec notamment un but du futur retraité Julien Sprunger.

Le capitaine, qui a annoncé lundi soir qu'il mettra fin à sa longue carrière au terme de la saison en cours, s'est fait l'auteur du 3-0 à la 25e. Sa sixième réussite de l'exercice a fait chavirer la patinoire.

Les autres buts des vainqueurs ont été inscrits par Sörensen (12e, à 5 contre 4), Bertschy (13e) et Biasca (40e), qui a signé le 4-1 24 secondes après la réussite de Fey pour les Jurassiens. Ceux-ci ont réduit en vain le score par Bellemare (53e) après une erreur de Berra. Fribourg est décidément très à l'aise contre Ajoie avec désormais huit succès consécutifs depuis février 2024.

Les deux autres rencontres de la soirée ont été plus disputées. Mené 4-2 devant son public dans l'ultime période, Zoug a renversé la vapeur pour finalement battre Kloten 5-4. Les Zougois ont inscrit trois buts en supériorité numérique, dont deux par Kubalik.

Pour leur part, les Zurich Lions ont eux aussi arraché un succès précieux dans les dernières minutes, s'imposant 5-3 chez eux contre Lugano. Froden (57e) et Malgin (60e/dans le but vide) ont fait la différence. Auteur d'un doublé, Andrighetto a également joué un rôle en vue pour le tenant du titre, qui revient ainsi dans le top 6.

/ATS