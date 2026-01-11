National League: les Zurich Lions gagnent le derby contre Kloten

Les Zurich Lions ont remporté le derby contre Kloten dimanche en National League. Les tenants ...
National League: les Zurich Lions gagnent le derby contre Kloten

National League: les Zurich Lions gagnent le derby contre Kloten

Photo: KEYSTONE/ANDREAS BECKER

Les Zurich Lions ont remporté le derby contre Kloten dimanche en National League. Les tenants du titre se sont imposés 1-0 au terme d'une partie pauvre sur le plan offensif.

Il a fallu attendre la 48e pour que les Lions prennent l'avantage grâce à Weber, servi par Andrighetto. Kloten a sorti son gardien Waeber en fin de rencontre, mais les Aviateurs ne sont pas parvenus à arracher la prolongation.

Au classement, Zurich occupe le 6e rang - directement qualificatif pour les quarts de finale des play-off - avec quatre points d'avance sur Rapperswil. Kloten est 12e à cinq longueurs de Berne (10e), dernier club pour l'instant qualifié pour les play-in.

/ATS
 

Actualités suivantes

Noam Micheletti de retour aux Mélèzes

Noam Micheletti de retour aux Mélèzes

Hockey    Actualisé le 11.01.2026 - 21:38

Un HCC affaibli trébuche à Bellinzone

Un HCC affaibli trébuche à Bellinzone

Hockey    Actualisé le 11.01.2026 - 21:11

Revers mortifiant pour la Neuchâtel Hockey Academy

Revers mortifiant pour la Neuchâtel Hockey Academy

Hockey    Actualisé le 11.01.2026 - 10:58

Neuchâtel Université sans pitié contre Tramelan

Neuchâtel Université sans pitié contre Tramelan

Hockey    Actualisé le 11.01.2026 - 10:35

Articles les plus lus

Un 9e succès consécutif pour Tampa Bay

Un 9e succès consécutif pour Tampa Bay

Hockey    Actualisé le 11.01.2026 - 07:15

Neuchâtel Université sans pitié contre Tramelan

Neuchâtel Université sans pitié contre Tramelan

Hockey    Actualisé le 11.01.2026 - 10:35

Revers mortifiant pour la Neuchâtel Hockey Academy

Revers mortifiant pour la Neuchâtel Hockey Academy

Hockey    Actualisé le 11.01.2026 - 10:58

Un HCC affaibli trébuche à Bellinzone

Un HCC affaibli trébuche à Bellinzone

Hockey    Actualisé le 11.01.2026 - 21:11

Fribourg inflige une nouvelle défaite à Lausanne

Fribourg inflige une nouvelle défaite à Lausanne

Hockey    Actualisé le 10.01.2026 - 22:24

Un 9e succès consécutif pour Tampa Bay

Un 9e succès consécutif pour Tampa Bay

Hockey    Actualisé le 11.01.2026 - 07:15

Neuchâtel Université sans pitié contre Tramelan

Neuchâtel Université sans pitié contre Tramelan

Hockey    Actualisé le 11.01.2026 - 10:35

Revers mortifiant pour la Neuchâtel Hockey Academy

Revers mortifiant pour la Neuchâtel Hockey Academy

Hockey    Actualisé le 11.01.2026 - 10:58

Les Jets renouent enfin la victoire

Les Jets renouent enfin la victoire

Hockey    Actualisé le 10.01.2026 - 06:56

Olden et le HCC c’est terminé

Olden et le HCC c’est terminé

Hockey    Actualisé le 10.01.2026 - 16:04

Fribourg inflige une nouvelle défaite à Lausanne

Fribourg inflige une nouvelle défaite à Lausanne

Hockey    Actualisé le 10.01.2026 - 22:24

Un 9e succès consécutif pour Tampa Bay

Un 9e succès consécutif pour Tampa Bay

Hockey    Actualisé le 11.01.2026 - 07:15