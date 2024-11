National League: le derby pour les Grenat

Genève continue sa jolie semaine en National League. Les Aigles sont venus à bout de Fribourg 2-0 aux Vernets et les voilà 10es au classement, alors que Gottéron redescend à la 13e place.

Genève a semble-t-il débloqué le trophée 'victoire à domicile'. Peu inspirés devant leurs fans, les Aigles ont donc enchaîné deux succès en trois jours. Après le match fou contre Ambri et cette remontada de 0-4 à 6-5 ap, Jan Cadieux et son staff ont passé une soirée plus conventionnelle.

Toujours privé de Teemu Hartikainen, blessé, Jan Cadieux avait décidé de placer Vincent Praplan à la place du trax finlandais. Et le Valaisan a su profiter de ses deux brillants compères de ligne pour ouvrir la marque à la 16e. Manninen a trouvé Granlund qui a glissé un puck subtil au deuxième poteau pour le 1-0.

Avant ce but genevois, les Fribourgeois avaient bénéficié d'une supériorité numérique mais il n'en est pas sorti grand-chose de bon. On peut même dire que tirer en direction du but de Raanta relevait davantage d'une idée que d'une véritable conviction avec des Fribourgeois auteurs de seulement quatre lancers sur la cage adverse.

Sörensen blessé

Les Dragons ont en plus dû composer sans Marcus Sörensen pour les deux derniers tiers. Le top scorer suédois a été touché en fin de première période. Les Aigles ont profité de cette absence pour inscrire le 2-0. Si Berra avait réalisé un double arrêt sur Bertaggia à la 24e, il n'a rien pu faire sur le tir de Berni à la 26e. Là aussi le défenseur a été placé dans un fauteuil par Manninen et Granlund.

Fribourg a tenté de renverser le cours des choses, mais il manque vraiment ce petit grain de quelque chose. Est-ce de la réussite? Est-ce une envie de se faire mal? Car on ne peut pas dire que les Dragons sont restés spectateurs dans cette partie. Sur les deux dernières périodes, ils ont même adressé 37 (!) tirs en direction de la cage adverse, contre seulement 13 pour les Genevois. Mais Gottéron s'est heurté à un Antti Raanta parfait.

Ajoie battu

Ajoie de son côté a eu droit à une défaite honorable 6-3 à Berne. Mais les Jurassiens peuvent désormais compter sur une deuxième ligne solide avec Bellemare, auteur d'un doublé, qui complète bien le buteur Nättinen. Insuffisant toutefois pour venir à bout d'Ours qui grimpent à la 4e place avec 42 points.

Davos croyait bien empocher trois points avec la venue d'Ambri. Les Grisons menaient même 2-0 après quarante minutes. Seulement les Léventins y ont cru, sont revenus à 2-2, puis à 3-3, avant de l'emporter après 23 secondes de prolongation (4-3).

/ATS