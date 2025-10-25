National League: Sandro Schmid quatre ans de plus à Fribourg

Les supporters de Fribourg-Gottéron peuvent se réjouir: Sandro Schmid patinera quelques saisons de plus pour les Dragons. L'attaquant suisse a signé un contrat jusqu'en 2030.

Sandro Schmid, deuxième meilleur compteur de Fribourg cette saison (4 buts, 12 assists en 18 matches), était l'un des joueurs helvétiques les plus courtisés de National League. Son entente actuelle expirait à la fin du présent exercice.

Le club fribourgeois a annoncé la nouvelle samedi avant le début du derby des Zähringen contre le CP Berne. 'C'est une immense fierté de prolonger mon contrat avec mon club formateur', a déclaré Schmid dans un communiqué publié en même temps par l'organisation.

/ATS