National League: Lausanne s'impose dans l'antre des Zurich Lions

Le Lausanne HC a remporté un succès symbolique dimanche en National League. Le club vaudois s'est en effet imposé 2-1 tab sur la glace des Zurich Lions, qui restaient sur cinq victoires de suite.

Le duel entre les deux finalistes des deux dernières saisons a été serré, comme le score en atteste. Les champions en titre ont pris l'avantage après 1'53 seulement grâce à Grant. Le LHC est revenu à égalité à la 45e avec une réussite de Niku. Le tableau d'affichage n'a plus bougé ensuite et la décision s'est faite aux tirs au but.

Dans cet exercice, seul Aberg a réussi à marquer pour les Zurichois. En face, Caggiula et Brännström ont transformé leur essai pour les visiteurs.

Davos a rebondi après sa défaite de vendredi à Fribourg. Le leader s'est imposé 5-1 à domicile contre Zoug. Cinq joueurs différents ont marqué pour le club grison, à savoir Waidacher (7e), Kessler (23e), Fora (28e), Knak (51e) et Stransky (58e). Zoug avait réduit l'écart en vain par Hofmann (35e). Ce succès permet aux Davosiens de compter 14 points d'avance sur Lausanne, qui a joué une partie de plus.

/ATS