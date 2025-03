National League: Lausanne impatient de commencer les play-off

Lausanne attaque les play-off de National League dans la peau du favori après avoir remporté la saison régulière. Battus en finale l'an dernier au match 7, les Lions veulent cette fois aller au bout.

Geoff Ward, l'entraîneur du LHC, est impatient d'enfin en découdre après une dizaine de jours de pause. 'C'est l'heure! On arrive enfin à ce qui compte: les play-off. Les joueurs sont prêts à enfiler un autre maillot que celui d'entraînement', a lâché le technicien canadien après un entraînement ouvert aux médias mardi à Malley.

Spectateurs du play-in, les Vaudois ont dû attendre lundi pour découvrir le nom de leur adversaire en quart de finale. Ce sera Langnau, qui retrouve les séries pour la première fois depuis 2019 et un quart de finale perdu 4-3 face à... Lausanne.

'Plus forts qu'il y a un an'

'C'est une bonne équipe, bien coachée, qui a dû jouer du hockey de play-off depuis un bon mois et demi pour obtenir son billet. Ils ont ce petit avantage et on va devoir rapidement égaler l'intensité à laquelle ils évoluent depuis quelques matches', a analysé Geoff Ward, qui a par ailleurs révélé ne pas avoir suivi le play-in.

Le mentor du LHC a préféré se concentrer sur son effectif, qu'il juge encore plus expérimenté qu'il y a un an, lorsque les Lions entamaient les play-off dans la peau d'un outsider. C'était avant un quart de finale irrespirable face à Davos, une demi-finale remportée en patron face au favori Fribourg, et un crève-coeur à Zurich lors d'une finalissima venant conclure une fantastique saison.

'Je pense qu'on est plus forts qu'il y a un an. On a une bonne équipe de la première à la quatrième ligne, avec une défense très solide et un excellent gardien. Et grâce à l'expérience acquise la saison dernière, on sait ce qu'on doit faire différemment pour aller jusqu'au bout', a abondé Antti Suomela. Le top-scorer finlandais (15 buts et 25 assists en 47 matches) sait aussi très bien que l'avantage de la glace obtenu en bouclant la saison régulière au premier rang peut s'avérer décisif.

'Envoyer un message'

En attendant de connaître leur adversaire et de commencer les séries éliminatoires dans une patinoire devenue un véritable bastion (21 victoires contre seulement 5 défaites cette saison), les Lions ont 'beaucoup travaillé', a assuré Théo Rochette.

'On a essayé de se préparer au mieux pendant qu'eux ont disputé deux matches de plus. Physiquement et mentalement, on est prêts à en découdre', a ajouté l'attaquant né à Neuchâtel, qui se réjouit d'évoluer devant un public à la ferveur retrouvée depuis les exploits du dernier exercice. 'Rien de mieux que le premier match à domicile pour envoyer un message.'

Un message qui permettrait à Lausanne de rappeler son nouveau statut, celui de candidat numéro 1 au titre de champion de Suisse. 'C'est l'objectif depuis le début de la saison. Maintenant qu'on a toutes les cartes en main, c'est à nous de faire la différence sur la glace', a lancé Théo Rochette. Le premier chapitre de la nouvelle quête des Lions s'écrira jeudi à Malley, dès 20h00.

