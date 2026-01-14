National League: Jamiro Reber rejoint Fribourg avec effet immédiat

Jamiro Reber quitte le club de 1re division suédoise HV71 avec effet immédiat mercredi pour rejoindre Fribourg en National League. L'attaquant avait déjà signé un contrat de 2 ans valable dès cet été.

Jamiro Reber a expliqué dans le communiqué de l'équipe suédoise mercredi qu'il ressentait 'le besoin de se rapprocher de sa famille et de s'installer en Suisse'. En 69 matches de SHL avec HV71, le Suisse de 19ans a réalisé onze buts, dont trois cette saison, et sept assists.

Aligné lors du Mondial M20 à St-Paul avec la sélection suisse, l'Emmentalois y avait marqué à deux reprises et effectué une passe décisive. Il est désormais à disposition de Gottéron, actuel 2e du championnat.

/ATS