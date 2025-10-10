National League: Genève-Servette se reprend, le LHC et Ajoie battus

Genève- Servette a mis fin à sa mauvaise passe en gagnant 4-1 à Zoug vendredi. En revanche, les séries négatives en National League se sont poursuivies pour Lausanne et Ajoie.

Lausanne a payé face à Bienne le bien pâle visage montré en début de rencontre. Les Vaudois se sont retrouvés menés 3-0 avant la mi-match. Sallinen a ouvert le score d’un tir du poignet précis en supériorité numérique (6e). Les Biennois ont ensuite doublé le score grâce à Andersson, laissé seul devant Pasche (13e). Haas a encore donné trois longueurs d’avance aux siens, marquant son premier but de la saison (27e).

Rochette a sonné la révolte en power-play (31e), avant que Brännström ne ramène Lausanne à une longueur (33e). Le défenseur suédois s’est ensuite offert un doublé pour égaliser à sept secondes de la fin du deuxième tiers (3-3). Sylvegard a fini par offrir la victoire aux siens à la 45e. La fin de match a été marquée par un but du patin refusé à Ken Jäger à une minute du terme.

Électrochoc gagnant pour Genève

Pour son premier match depuis le limogeage de Yorick Treille et avec Ville Peltonen à la bande, Genève a dominé Zoug en Suisse centrale. Le GSHC a montré un tout autre visage par rapport à ses deux derniers matches.

Si les deux équipes ont trouvé les montants lors du premier tiers – Jooris a touché la latte, Hofmann le poteau – il a fallu attendre la 28e pour que Pouliot ne débloque la situation avec un but du patin. Les Aigles ont doublé la mise grâce à un tir puissant de Saarijärvi en situation spéciale (35e), avant que Granlund ne réalise un festival pour le 0-3 (41e).

Jan Kovar a ramené Zoug à deux longueurs à dix minutes de la fin (1-3). Les Genevois ont souffert quelques minutes avant de se mettre définitivement à l’abri grâce à Bozon (55e).

Ajoie concède une septième défaite de suite

Pour Ajoie, le déplacement à Ambri, en pleine crise, était l’occasion de mettre un terme à sa série de six revers consécutifs. Le retour au jeu de Jerry Turkulainen n’a toutefois pas souri aux Jurassiens, qui se sont inclinés 3-2.

Robin a mis les siens devant (11e), avant que Zwerger ne lui réponde avec un doublé (19e, 23e) et que Bürgler ne fasse le break (39e). Kilian Mottet a réduit le score (53e), sans conséquence pour les Léventins.

Pour sa part, Rapperswil ne connait toujours pas de relâchement! Les Saint-Gallois ont battu Zurich (3-2) et sont deuxièmes. À domicile, Lugano s’est incliné face à Langnau (2-5).

