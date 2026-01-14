National League: Genève-Servette s'impose sur la glace du LHC

Le quatrième et dernier derby lémanique de National League a souri à Genève. A Malley, les ...
National League: Genève-Servette s'impose sur la glace du LHC

National League: Genève-Servette s'impose sur la glace du LHC

Photo: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Le quatrième et dernier derby lémanique de National League a souri à Genève. A Malley, les Aigles ont dominé Lausanne 3-0.

L'humiliant 11-0 du début de saison semble décidément bien loin. Pour ce quatrième et dernier duel (en saison régulière), ce sont les Genevois qui ont eu le sourire pour la troisième fois. Parce qu'ils se sont montrés plus réalistes et moins maladroits que des Lions en panne sèche.

Lausanne a pourtant pris cette partie à bras le corps en attaquant le but de Charlin dès les premiers coups de patins. A la 7e, Théo Rochette n'a pas réussi à pousser le puck au fond à la suite d'un excellent service de Damien Riat, mais parce que Dave Sutter a pu mettre sa canne. Cinq minutes plus tard, c'est Drake Caggiula qui s'est retrouvé seul dans le slot et qui a manqué la cible. Même constat à la 18e avec Yannick Zehnder.

Le LHC a continué sur sa bonne dynamique lors du tiers médian avec une immense occasion pour Austin Czarnik à la 23e. Le top scorer américain s'est retrouvé seul face à Charlin et malgré deux tentatives n'est pas parvenu à pousser le puck au fond.

Manque d'efficacité

Et logiquement, ces multiples chances non converties se sont retournées contre les Vaudois. A la 26e, Niku a perdu le puck en zone défensive face à la première ligne genevoise qui jouait sans Manninen. Vesey a transmis à Puljujärvi qui s'est amusé avec Granlund pour ouvrir le score. Plus entreprenants, les Aigles ont tenté davantage de tirs sur le but de Connor Hughes. Résultat, ils ont doublé la mise à la 35e grâce à Ignatavicius dans un angle relativement fermé.

Les Vaudois ont poussé dans le troisième tiers, mais avec cette incapacité chronique à tromper Stéphane Charlin qui a signé un très joli blanchissage. Battu 4-0 par Fribourg, Lausanne subit une nouvelle défaite sans parvenir à inscrire un but. Et dire que le LHC avait l'une des attaques les plus prolifiques il n'y a pas si longtemps. Lausanne, 5e, enchaîne un cinquième revers consécutif, alors que Genève, 3e, continue sa remontée avec un septième succès de rang.

Dans le même temps, Lugano a triomphé de Zoug 3-2, ce qui fait les affaires des Vaudois pour rester dans le top 6. Ajoie a pour sa part fêté un rare succès, s'imposant 2-1 tab à domicile contre les Langnau Tigers.

/ATS
 

Actualités suivantes

National League: Jamiro Reber rejoint Fribourg avec effet immédiat

National League: Jamiro Reber rejoint Fribourg avec effet immédiat

Hockey    Actualisé le 14.01.2026 - 13:28

Le HC Neuchâtel Université a fait son trou en 1re ligue

Le HC Neuchâtel Université a fait son trou en 1re ligue

Hockey    Actualisé le 14.01.2026 - 11:30

NHL: Roman Josi réalise un doublé avec les Predators

NHL: Roman Josi réalise un doublé avec les Predators

Hockey    Actualisé le 14.01.2026 - 08:40

Le HCC empoche deux points miraculeux

Le HCC empoche deux points miraculeux

Hockey    Actualisé le 14.01.2026 - 00:45

Articles les plus lus

Ldc: Zoug battu par Lulea lors de la demi-finale aller

Ldc: Zoug battu par Lulea lors de la demi-finale aller

Hockey    Actualisé le 13.01.2026 - 22:18

Le HCC empoche deux points miraculeux

Le HCC empoche deux points miraculeux

Hockey    Actualisé le 14.01.2026 - 00:45

NHL: Roman Josi réalise un doublé avec les Predators

NHL: Roman Josi réalise un doublé avec les Predators

Hockey    Actualisé le 14.01.2026 - 08:40

Le HC Neuchâtel Université a fait son trou en 1re ligue

Le HC Neuchâtel Université a fait son trou en 1re ligue

Hockey    Actualisé le 14.01.2026 - 11:30

Noam Micheletti de retour au HCC : « À Bellinzone, j’avais un rôle de leader »

Noam Micheletti de retour au HCC : « À Bellinzone, j’avais un rôle de leader »

Hockey    Actualisé le 13.01.2026 - 11:44

Ldc: Zoug battu par Lulea lors de la demi-finale aller

Ldc: Zoug battu par Lulea lors de la demi-finale aller

Hockey    Actualisé le 13.01.2026 - 22:18

Le HCC empoche deux points miraculeux

Le HCC empoche deux points miraculeux

Hockey    Actualisé le 14.01.2026 - 00:45

NHL: Roman Josi réalise un doublé avec les Predators

NHL: Roman Josi réalise un doublé avec les Predators

Hockey    Actualisé le 14.01.2026 - 08:40

NHL: 10 victoires de suite pour Tampa Bay

NHL: 10 victoires de suite pour Tampa Bay

Hockey    Actualisé le 13.01.2026 - 08:22

Noam Micheletti de retour au HCC : « À Bellinzone, j’avais un rôle de leader »

Noam Micheletti de retour au HCC : « À Bellinzone, j’avais un rôle de leader »

Hockey    Actualisé le 13.01.2026 - 11:44

Nouveau gardien au HCC

Nouveau gardien au HCC

Hockey    Actualisé le 13.01.2026 - 12:21

Ldc: Zoug battu par Lulea lors de la demi-finale aller

Ldc: Zoug battu par Lulea lors de la demi-finale aller

Hockey    Actualisé le 13.01.2026 - 22:18