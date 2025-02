National League: Genève-Servette reprend espoir, Fribourg inquiète

Genève-Servette a confirmé sa récente embellie. Les Grenat ont signé un quatrième succès consécutif en National League en battant Zoug 3-2. Cela leur permet d'encore espérer se hisser en play-in.

La victoire des Genevois a été comme souvent construite grâce à leurs joueurs finlandais. Manninen (1 but et 2 assists) et Hartikainen (2 buts, 1 assist) ont fait la différence lors des deux premiers tiers.

Zoug a réagi trop tardivement avec des réussites d'Olofsson (53e) et Hofmann (59e), celle-ci alors que Genoni avait quitté sa cage. Les Zougois sont néanmoins officiellement qualifiés pour les play-off.

Fribourg pas encore certain du top 6

Fribourg-Gottéron n'est pas encore certain d'obtenir directement son billet pour les quarts de finale des play-off. Les Dragons ont subi une rageante défaite 4-3 ap chez eux contre Bienne qui les laisse sous la menace de Kloten, qui n'a qu'un point de moins.

Malgré trois buts en power-play par Bertschy (16e), De la Rose (23e) et Sörensen (36e), Fribourg n'a pas réussi à faire plier Bienne. Les visiteurs ont marqué par Sallinen (1re), Rajala (34e) et Hofer (46e) avant d'arracher la victoire en prolongation grâce à Greco (64e).

Ce n'est que le septième succès des Seelandais cette saison en 25 déplacements! Mais il est précieux, car il leur permet de conserver la 10e place, la dernière qualificative pour les play-in. Ils comptent 69 points, contre 68 à Genève-Servette et 67 à Rapperswil. Devant, Langnau (71) et Ambri-Piotta (70) ne sont pas à l'abri. Les deux dernières journées seront très chaudes...

Lausanne assuré de finir en tête

Sans jouer, le Lausanne HC a décroché l'assurance de terminer pour la première fois de son histoire la saison régulière en tête, ce qui constitue un avantage certain dans l'optique des play-off. Les Vaudois peuvent remercier Davos, qui est allé s'imposer 5-3 sur la glace des Zurich Lions.

Les tenants du titre comptent en effet sept points de retard sur le LHC, alors qu'il en reste seulement six en jeu. Pour leur part, les Grisons ont aussi obtenu leur ticket pour les quarts de finale des play-off.

/ATS