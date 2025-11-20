National League: Fribourg s'impose à Lugano

Fribourg-Gottéron a réussi une jolie performance jeudi en National League en allant s'imposer 4-0 à Lugano. Les Dragons se sont montrés pour une fois convaincants en déplacement.

L'équipe de Roger Rönnberg n'avait plus gagné à l'extérieur dans le temps réglementaire depuis un 5-1 infligé à Berne le 30 septembre. Au Tessin, les Fribourgeois ont fait preuve d'une grande discipline en défense et ont pu s'appuyer sur un Reto Berra des grands soirs.

Gottéron a marqué par Sörensen (10e) et le capitaine Sprunger (27e). Tous deux ont signé leur cinquième but de l'exercice. De la Rose (55e) et Bertschy (59e/dans le but vide) ont encore salé l'addition pour Lugano, qui restait sur neuf succès en onze rencontres.

Davos battu chez lui

Dans l'autre match de la soirée, le leader Davos a subi son premier revers de la saison à domicile, s'inclinant 6-4 contre un étonnant Ambri-Piotta. Les visiteurs ont rapidement pris deux buts d'avance, à chaque fois en power-play après une pénalité de Jung. Les Grisons sont toutefois revenus et ont même mené 3-2 avant l'égalisation de Dotti (39e).

Les dernières minutes ont été folles. Zgraggen a redonné l'avantage à Ambri (56e), mais Egli a répliqué (57e). Zwerger a alors signé le 5-4 pour les biancoblu 37 secondes après le 4-4, avant que Formenton n'assure les trois points dans la cage vide à 49 secondes de la sirène.

/ATS