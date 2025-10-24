National League: Fribourg et le LHC gagnent, Genève et Ajoie battus

Fribourg et Lausanne ont dû jouer plus de 60 minutes pour venir à bout respectivement de Zurich (2-1 ap) et Langnau (2-1 tab). Genève a lui très mal vécu son déplacement à Ambri, où il a perdu 5-2.

Fribourg-Gottéron a profité de la méforme des champions en titre pour engranger un deuxième succès consécutif. Wallmark a ouvert le score en inscrivant son deuxième but en deux matches depuis son retour de blessure (8e). Légèrement dominateurs, les Zurichois ont profité que Streule ait perdu l’une de ses lames pour s’installer en zone offensive et égaliser par l’intermédiaire de Riedi (19e).

Au terme d’une rencontre fermée, la décision s’est faite lors de la prolongation, où Kapla a offert la victoire aux Dragons (62e). À noter la sortie sur blessure de Sörensen en fin de match.

Lausanne force la décision aux tirs aux but

Le Lausanne HC a dû attendre les tirs aux but pour se sortir du piégeux déplacement à Langnau. Après Rapperswil mardi, les Vaudois ont à nouveau remporté deux points. Les Lions ont vécu un début de rencontre compliqué. Après 11 secondes seulement, Brännström a concédé un pénalty, repoussé par Hughes (1re).

Ce dernier a également été sauvé par son poteau quelques minutes plus tard. Sans se montrer brillant, Lausanne a ouvert le score grâce à une déviation d’Oksanen (33e). Langnau a toutefois fini par être récompensé de ses efforts et Schmutz a égalisé sur une échappée (37e). Lors du 'shootout', des réussites de Rochette et Brännström ont donné la victoire aux Lions.

Premier tiers cauchemardesque pour Genève

Genève-Servette a vécu un déplacement cauchemardesque en Léventine. Après un coup d’envoi retardé de 35 minutes en raison du retard du car genevois, les Aigles se sont inclinés 5-2 à Ambri. Ils étaient déjà menés 5-1 après un tiers.

Après 24 secondes seulement, Müller a lancé Ambri, profitant de l’apathie de la défense genevoise. Après un coach’s challenge genevois infructueux, Virtanen a doublé la mise 1’18’’ plus tard en supériorité numérique. Joly (14e), Müller (17e) et Tierney (18e) ont encore salé l’addition. Granlund (20e) et Le Coultre (32e) ont sauvé l’honneur, sans conséquence pour les Tessinois.

De grands regrets pour Ajoie

Ajoie peut nourrir de grands regrets. Livrant l’une des meilleures prestations de leur saison, les Jurassiens ont tenu la dragée haute au leader Davos, mais ont finalement dû s’avouer vaincus 4-2.

Turkulainen a profité d’un rebond accordé par Aeschlimann pour ouvrir le score (12e). Stransky a égalisé en inscrivant son quatorzième but de la saison déjà (14e), mais Ajoie n’a pas baissé les bras, se montrant plus dangereux et reprenant les devants grâce à une réussite de Robin (38e).

Zadina a profité d’un jeu de puissance pour égaliser à nouveau (46e), avant que Corvi ne marque le but décisif (51e). Honka a touché le poteau dans les derniers instants, mais Frehner a asséné le dernier coup de massue dans la cage vide (60e).

Bienne retrouve le succès

Après trois défaites consécutives, Bienne a retrouvé la victoire contre Kloten (5-1). Hofer s’est illustré avec un triplé. Christen et Kneubüehler ont inscrit les deux autres réalisations seelandaises.

Lugano a obtenu un troisième succès de rang en s'imposant 4-1 à Berne). Zoug s’est à nouveau fait l’auteur d’un festival de buts en allant battre Rapperswil 6-2.

