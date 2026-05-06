National League: Dominik Schlumpf quitte Zoug après douze saisons

Dominik Schlumpf n'évoluera plus à Zoug la saison prochaine. Le défenseur de 35 ans a porté le maillot des Taureaux pendant douze saisons, et n'a pas été prolongé par le club de National League.

Arrivé en novembre 2014 en Suisse centrale, Schlumpf a disputé 660 matches avec Zoug pour 22 buts et 96 passes décisives. Durant son passage chez les Taureaux, il a remporté le Championnat de Suisse en 2021 et 2022 ainsi que la Coupe de Suisse en 2019.

Dans un communiqué, le club a annoncé que son numéro de maillot, le no 18, sera retiré en l'honneur de l'ex-international suisse. Son avenir sportif n'a pas encore été défini, précise le communiqué de Zoug.

/ATS