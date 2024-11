Nashville gagne et Roman Josi atteint les 700 points

Nashville a cueilli un succès bienvenu dimanche en NHL. Grâce à un but et un assist de Roman Josi, qui a atteint la barre des 700 points, les Predators ont dominé les Canucks à Vancouver (5-3).

La franchise du Tennessee a mis fin à une série de trois défaites de rang pour respirer un peu dans un début d'exercice loin de satisfaire les attentes développées par une intersaison prometteuse. Battus et blanchis par les Calgary Flames vendredi (2-0), les 'Preds' ont un peu retrouvé le sourire de l'autre côté des Rocheuses canadiennes.

Et ce grâce à Roman Josi, distingué par la première étoile du match et l'un des principaux artisans du succès de Nashville en Colombie-Britannique. En power-play, le défenseur bernois a délivré un assist sur le 2-2 égalisateur de Steven Stamkos (32e), avant d'offrir un avantage décisif à ses couleurs deux minutes plus tard. L'attaquant zurichois des Canucks Pius Suter est lui resté muet.

Meilleur compteur suisse

Les deux points de Roman Josi lui ont ainsi permis d'atteindre la marque de 700 unités en saison régulière. Avec 183 buts et 517 assists en 928 matches, il précède largement Nino Niederreiter (455 points) et Kevin Fiala (440) au panthéon des joueurs suisses de la ligue nord-américaine.

/ATS