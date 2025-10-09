NL: Fribourg-Gottéron s'impose face à Kloten aux tirs au but

Fribourg-Gottéron s'est imposé 4-3 aux tirs au but face à Kloten jeudi soir. À domicile, les ...
NL: Fribourg-Gottéron s'impose face à Kloten aux tirs au but

NL: Fribourg-Gottéron s'impose face à Kloten aux tirs au but

Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Fribourg-Gottéron s'est imposé 4-3 aux tirs au but face à Kloten jeudi soir. À domicile, les Fribourgeois ont évité une 3e défaite de rang en National League.

Longtemps indécise, la rencontre s'est emballée dans le 3e tiers. Les Dragons ont cru avoir fait la différence en menant 2-0 à la 44e, avant de se faire rattraper en moins de 2 minutes notamment grâce à une réussite du meilleur compteur des Aviateurs Puhakka Petteri (46e), qui a inscrit son 7e but de la saison pour recoller au score (2-2).

À l'issue du 3e tiers et des prolongations, le score est toujours de 3 partout. Aux tirs au but, Roger Rönnberg a pu compter sur son topscorer Sandro Schmid et d'Henrik Borgström pour mettre fin à la série de deux défaites de Fribourg, face à Rapperswil-Jona puis sur la glace de Davos.

/ATS
 

Actualités suivantes

Rapperswil-Jona: Longue pause forcée pour Pilut

Rapperswil-Jona: Longue pause forcée pour Pilut

Hockey    Actualisé le 09.10.2025 - 13:49

Les Kings renversent les Golden Knights

Les Kings renversent les Golden Knights

Hockey    Actualisé le 09.10.2025 - 07:39

Le HC Uni égare ses premiers points

Le HC Uni égare ses premiers points

Hockey    Actualisé le 09.10.2025 - 05:14

Ambri-Piotta: Luca Cereda et Paolo Duca démissionnent

Ambri-Piotta: Luca Cereda et Paolo Duca démissionnent

Hockey    Actualisé le 08.10.2025 - 11:37

Articles les plus lus

NHL: Kevin Fiala marque mais perd pour son premier match

NHL: Kevin Fiala marque mais perd pour son premier match

Hockey    Actualisé le 08.10.2025 - 09:13

Ambri-Piotta: Luca Cereda et Paolo Duca démissionnent

Ambri-Piotta: Luca Cereda et Paolo Duca démissionnent

Hockey    Actualisé le 08.10.2025 - 11:37

Le HC Uni égare ses premiers points

Le HC Uni égare ses premiers points

Hockey    Actualisé le 09.10.2025 - 05:14

Les Kings renversent les Golden Knights

Les Kings renversent les Golden Knights

Hockey    Actualisé le 09.10.2025 - 07:39

Zoug s'incline en Finlande, Zurich chez lui

Zoug s'incline en Finlande, Zurich chez lui

Hockey    Actualisé le 07.10.2025 - 22:13

NHL: Kevin Fiala marque mais perd pour son premier match

NHL: Kevin Fiala marque mais perd pour son premier match

Hockey    Actualisé le 08.10.2025 - 09:13

Ambri-Piotta: Luca Cereda et Paolo Duca démissionnent

Ambri-Piotta: Luca Cereda et Paolo Duca démissionnent

Hockey    Actualisé le 08.10.2025 - 11:37

Le HC Uni égare ses premiers points

Le HC Uni égare ses premiers points

Hockey    Actualisé le 09.10.2025 - 05:14

Josi, Niederreiter et les « Swiss Devils » à l'attaque en NHL

Josi, Niederreiter et les « Swiss Devils » à l'attaque en NHL

Hockey    Actualisé le 07.10.2025 - 05:17

Zoug s'incline en Finlande, Zurich chez lui

Zoug s'incline en Finlande, Zurich chez lui

Hockey    Actualisé le 07.10.2025 - 22:13

Le HCC s’impose pour son retour à Arosa

Le HCC s’impose pour son retour à Arosa

Hockey    Actualisé le 08.10.2025 - 02:58

NHL: Kevin Fiala marque mais perd pour son premier match

NHL: Kevin Fiala marque mais perd pour son premier match

Hockey    Actualisé le 08.10.2025 - 09:13