NHL: un dimanche peu fructueux pour les Suisses

Roman Josi a été le seul Suisse à fêter un succès dimanche en NHL. Le capitaine bernois des ...
Photo: KEYSTONE/AP/GEORGE WALKER IV

Roman Josi a été le seul Suisse à fêter un succès dimanche en NHL. Le capitaine bernois des Nashville Predators et son équipe ont en effet battu les New York Rangers 2-1.

Le trio helvétique des New Jersey Devils - Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler - a subi un revers 3-1 à domicile face aux Buffalo Sabres, qui ont signé une sixième victoire de suite.

Défaite aussi pour les Winnipeg Jets et Nino Niederreiter, battus 4-3 ap à Salt Lake City par Utah Mammoth. L'attaquant grison attend depuis onze matches d'inscrire un but ou un assist.

/ATS
 

