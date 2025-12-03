NHL: tous les Suisses alignés mercredi ont perdu

Les joueurs suisses de NHL ont vécu un mercredi à vite oublier. Tous ceux qui ont été alignés ont perdu, et aucun n'a fait gonfler ses statistiques avec un but ou un assist.

Avec le trio Nico Hischier - Timo Meier - Jonas Siegenthaler, les New Jersey Devils ont été battus 3-0 chez eux par les Dallas Stars, qui évoluaient sans Lian Bichsel blessé. Les Devils ont concédé leur troisième défaite consécutive.

Les Winnipeg Jets et Nino Niederreiter ont eux perdu 3-2 tab à Montréal contre les Canadiens. Ils n'ont remporté qu'un seul de leurs sept derniers matches. Philipp Kurashev et les San Jose Sharks ont subi un lourd revers sur leur glace, s'inclinant 7-1 contre les Washington Capitals pour qui Alex Ovechkin a inscrit un doublé.

/ATS