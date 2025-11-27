NHL: les Swiss Devils en verve

Nico Hischier et Timo Meier brillent avec les New Jersey Devils en NHL. Les deux attaquants suisses ont chacun marqué un but pour le troisième match consécutif lors du succès 3-2 ap contre St-Louis.

Hischier a été impliqué dans les trois réussites de son équipe face aux Blues de Pius Suter. Il a inscrit le 2-2 et été crédité d'un assist sur les buts de Meier (1-1) et Nemec, inscrit après 2'58 de prolongation.

Le Valaisan mène le classement des mercenaires helvètes avec 21 points (8 buts/13 assists) devant son coéquipier appenzellois, qui en compte 19 (8/11).

Les Nashville Predators ont amorcé un réveil en allant gagner 6-3 sur la glace des Detroit Red Wings. Le capitaine Roman Josi a marqué le 3-2, signant son deuxième but de l'exercice.

Les Winnipeg Jets traversent une passe difficile, avec une troisième défaite de suite, cette fois 4-3 à Wahington contre les Capitals. Nino Niederreiter attend depuis sept matches de retrouver le chemin des filets.

Avec le gardien Akira Schmid, les Vegas Golden Knights ont été battus chez eux 4-3 tab par les Ottawa Senators. Le portier bernois a connu une soirée mitigée avec un taux d'arrêts de 87%.

/ATS