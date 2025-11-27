NHL: les Swiss Devils en verve

Nico Hischier et Timo Meier brillent avec les New Jersey Devils en NHL. Les deux attaquants ...
NHL: les Swiss Devils en verve

NHL: les Swiss Devils en verve

Photo: KEYSTONE/AP/SETH WENIG

Nico Hischier et Timo Meier brillent avec les New Jersey Devils en NHL. Les deux attaquants suisses ont chacun marqué un but pour le troisième match consécutif lors du succès 3-2 ap contre St-Louis.

Hischier a été impliqué dans les trois réussites de son équipe face aux Blues de Pius Suter. Il a inscrit le 2-2 et été crédité d'un assist sur les buts de Meier (1-1) et Nemec, inscrit après 2'58 de prolongation.

Le Valaisan mène le classement des mercenaires helvètes avec 21 points (8 buts/13 assists) devant son coéquipier appenzellois, qui en compte 19 (8/11).

Les Nashville Predators ont amorcé un réveil en allant gagner 6-3 sur la glace des Detroit Red Wings. Le capitaine Roman Josi a marqué le 3-2, signant son deuxième but de l'exercice.

Les Winnipeg Jets traversent une passe difficile, avec une troisième défaite de suite, cette fois 4-3 à Wahington contre les Capitals. Nino Niederreiter attend depuis sept matches de retrouver le chemin des filets.

Avec le gardien Akira Schmid, les Vegas Golden Knights ont été battus chez eux 4-3 tab par les Ottawa Senators. Le portier bernois a connu une soirée mitigée avec un taux d'arrêts de 87%.

/ATS
 

Actualités suivantes

Genève-Servette: un quatrième trio de choc

Genève-Servette: un quatrième trio de choc

Hockey    Actualisé le 27.11.2025 - 05:03

Le HC Uni triomphe sur la glace fribourgeoise

Le HC Uni triomphe sur la glace fribourgeoise

Hockey    Actualisé le 27.11.2025 - 04:52

Lausanne se fait peur mais s'impose

Lausanne se fait peur mais s'impose

Hockey    Actualisé le 26.11.2025 - 22:12

NHL: les Stars de Bichsel écrasent les Oilers de McDavid

NHL: les Stars de Bichsel écrasent les Oilers de McDavid

Hockey    Actualisé le 26.11.2025 - 08:17

Articles les plus lus

National League: le LHC prend la deuxième place

National League: le LHC prend la deuxième place

Hockey    Actualisé le 25.11.2025 - 22:25

NHL: les Stars de Bichsel écrasent les Oilers de McDavid

NHL: les Stars de Bichsel écrasent les Oilers de McDavid

Hockey    Actualisé le 26.11.2025 - 08:17

Lausanne se fait peur mais s'impose

Lausanne se fait peur mais s'impose

Hockey    Actualisé le 26.11.2025 - 22:12

Le HC Uni triomphe sur la glace fribourgeoise

Le HC Uni triomphe sur la glace fribourgeoise

Hockey    Actualisé le 27.11.2025 - 04:52

National League: Genève-Servette s'impose à Fribourg

National League: Genève-Servette s'impose à Fribourg

Hockey    Actualisé le 25.11.2025 - 22:19

National League: le LHC prend la deuxième place

National League: le LHC prend la deuxième place

Hockey    Actualisé le 25.11.2025 - 22:25

NHL: les Stars de Bichsel écrasent les Oilers de McDavid

NHL: les Stars de Bichsel écrasent les Oilers de McDavid

Hockey    Actualisé le 26.11.2025 - 08:17

Lausanne se fait peur mais s'impose

Lausanne se fait peur mais s'impose

Hockey    Actualisé le 26.11.2025 - 22:12

NHL: Soirée faste pour les « Swiss Devils »

NHL: Soirée faste pour les « Swiss Devils »

Hockey    Actualisé le 25.11.2025 - 09:05

National League: Genève-Servette s'impose à Fribourg

National League: Genève-Servette s'impose à Fribourg

Hockey    Actualisé le 25.11.2025 - 22:19

National League: le LHC prend la deuxième place

National League: le LHC prend la deuxième place

Hockey    Actualisé le 25.11.2025 - 22:25

Le HC La Chaux-de-Fonds se rassure contre Winterthour

Le HC La Chaux-de-Fonds se rassure contre Winterthour

Hockey    Actualisé le 26.11.2025 - 00:59