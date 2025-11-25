NHL: les Stars de Bichsel écrasent les Oilers de McDavid

Le défenseur soleurois Lian Bichsel et Dallas ont fêté une large victoire sur la glace d'Edmonton mardi en NHL. Les Stars se sont imposés 8-3 contre l'équipe de Connor McDavid.

Ce remake des deux dernières finales de la Conférence Ouest (remportées les deux fois par Edmonton) a rapidement tourné en faveur des Texans. Ces derniers menaient déjà 4-0 après 20 minutes et 6-1 à l'issue du deuxième tiers-temps.

Auteur du 1-0, le capitaine canadien des Stars Jamie Benn a marqué son 400e but en saison régulière de NHL. Lian Bichsel n'a pas noirci la feuille des compteurs, mais le robuste arrière de 21 ans s'est illustré avec trois mises en échec.

Cette large victoire, la 14e en 23 matches, permet à Dallas de consolider sa deuxième place au sein de la Conférence Ouest. En revanche, les Oilers et ses superstars Connor McDavid et Leon Draisaitl ne décollent toujours pas, eux qui affichent un bilan de 10 victoires pour 15 défaites.

/ATS