NHL: deux Suisses ont marqué mardi soir

Nino Niederreiter et Philipp Kurashev ont marqué mardi soir en NHL. Par ailleurs, la série ...
Photo: KEYSTONE/AP/Matt Krohn

Nino Niederreiter et Philipp Kurashev ont marqué mardi soir en NHL. Par ailleurs, la série victorieuse des New Jersey Devils a pris fin.

Nino Niederreiter a inscrit son troisième but de la saison lors du succès 4-3 ap des Winnipeg Jets sur la glace de Minnesota Wild. Le Grison a égalisé à 3-3 avant que Kyle Connor ne donne la victoire à son équipe après 46 secondes de prolongation.

Pour sa part, Philipp Kurashev a marqué pour la deuxième fois de l'exercice. Il a aussi été crédité d'un assist. Mais cela n'a pas permis aux San Jose Sharks d'éviter une défaite 4-3 à domicile contre les Los Angeles Kings, pour qui Kevin Fiala est resté muet.

Après huit succès consécutifs, les New Jersey Devils du trio suisse (Nico Hischier, Timo Meier, Jonas Siegenthaler) ont chuté. Ils ont perdu 8-4 à Denver face à Colorado Avalanche. Hischier et Meier ont chacun enregistré un assist.

Pius Suter a lui aussi donné un assist lors de la défaite des St-Louis Blues 5-2 chez eux contre les Detroit Red Wings. Les Blues restent sur cinq revers de suite.

/ATS
 

