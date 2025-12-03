NHL: au moins six à huit semaines d'absence pour Bichsel

Coup dur pour Lian Bichsel: le défenseur suisse des Dallas Stars sera absent ces prochaines ...
Photo: KEYSTONE/AP/LM Otero

Coup dur pour Lian Bichsel: le défenseur suisse des Dallas Stars sera absent ces prochaines semaines en raison d'une blessure en bas de la jambe. Une opération sera peut-être nécessaire.

'Bichsel devra vraisemblablement être opéré. Nous pensons qu'il manquera en tout cas six à huit semaines', a indiqué Glen Gulutzan, l'entraîneur de la franchise texane.

Roman Josi a fêté un rare succès avec les Nashville Predators, qui ont battu les Calgary Flames 5-1. Le défenseur suisse a été crédité d'un assist sur le troisième but de son équipe.

/ATS
 

