NHL: Suter marque encore, Josi et Nashville gagnent enfin

Pius Suter a de nouveau marqué en NHL, mais s'est incliné avec St. Louis à domicile contre Utah 7-4. De son côté, Roman Josi a mis fin à une série de quatre défaites avec Nashville.

Parmi les onze buts inscrits entre les Blues de Saint-Louis et les Mammoth d'Utah, Pius Suter a ouvert la marque pour son équipe menée alors 4-0 à la 26e. Avec sa 3e réussite de la saison, l'attaquant zurichois a alors sonné la révolte pour les Blues après un début de match tronqué. St. Louis est remonté jusqu'à 5-4, mais n'a pas pu éviter sa quatrième défaite en sept matches cette saison.

Janis Moser et les Tampa Bay Lightning (3-2 contre Chicago) et Nino Niederreiter et les Winnipeg Jets (3-0 contre Seattle) se sont également inclinés. Pour Winnipeg, il s'agit seulement de la deuxième défaite de la saison après cinq dernières victoires.

Josi et les Predators mettent fin à leur série négative

L'équipe de Roman Josi a eu de quoi se réjouir. Après quatre défaites consécutives, les Predators de Nashville et leur capitaine bernois ont retrouvé la saveur d'une victoire contre les Canucks de Vancouver (2-1). C'est la première fois en huit confrontations directes que l'équipe locale a pu s'imposer entre ces deux équipes.

Dans le duel suisse entre les Dallas Stars de Lian Bichsel et les Los Angeles Kings de Kevin Fiala, c'est ce dernier qui a eu le dessus. Los Angeles s'est imposé à l'extérieur après prolongation 3-2. Fiala a été crédité d'une passe décisive lors du 1-0 des Kings.

San Jose s'impose en prolongations

Pour la deuxième fois consécutive, Philipp Kurashev était surnuméraire. Sans l'attaquant suisse, les San Jose Sharks ont fêté leur première victoire de la saison en battant les New York Rangers 6-5 après prolongation. Macklin Celebrini a été l'homme du match pour les Sharks avec trois buts et deux assists.

