NHL: Meier et Hischier marquent encore

Les Suisses Timo Meier et Nico Hischier ont mené les New Jersey Devils à une victoire 4-1 contre ...
NHL: Meier et Hischier marquent encore

NHL: Meier et Hischier marquent encore

Photo: KEYSTONE/AP/Steven Senne

Les Suisses Timo Meier et Nico Hischier ont mené les New Jersey Devils à une victoire 4-1 contre Utah en marquant chacun leur douzième but de la saison en NHL.

Contre les Utah Mammoth, Timo Meier a marqué le 2-0 en première période et le capitaine Nico Hischier le 3-0 en milieu de rencontre. Les Devils sont toujours en quête d'une qualification en play-off et ont enchaîné une deuxième victoire d'affilée après une série de onze défaites en quinze matches.

De son côté, Tampa Bay n'a aucun souci à se faire pour la poursuite de sa saison. Le Lightning, du défenseur seelandais Janis Moser, est actuellement la meilleure équipe de Conférence Est et a fêté une septième victoire consécutive à San Jose (sans Philip Kurashev, blessé) en s'imposant 7-3.

Succès pour Josi et Fiala

Dans la nuit de samedi à dimanche, les Predators de Nashville menés par leur capitaine suisse Roman Josi (4-3 à Calgary) et les Kings de Los Angeles de Kevin Fiala ont également été victorieux: lors du succès 5-4 contre Minnesota Wild, le Saint-Gallois a servi une passe décisive.

Enfin, la situation est de plus en plus inquiétante pour les Winnipeg Jets, chez qui Nino Niederreiter a repris du service après avoir regardé le dernier match depuis les tribunes. La défaite 4-2 à Ottawa est la cinquième de suite pour les Canadiens. Le vainqueur de la qualification de l'an dernier occupe actuellement la dernière place en Conférence Ouest et compte déjà neuf points de retard sur la dernière place qualificative en play-off.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le HC Uni perd le match de haut de tableau

Le HC Uni perd le match de haut de tableau

Hockey    Actualisé le 03.01.2026 - 22:56

Genève enchaîne, Lausanne et Fribourg battus

Genève enchaîne, Lausanne et Fribourg battus

Hockey    Actualisé le 03.01.2026 - 22:20

Victoire clinquante du HCC

Victoire clinquante du HCC

Hockey    Actualisé le 04.01.2026 - 02:06

La Suisse échoue en quart de finale du Mondial M20

La Suisse échoue en quart de finale du Mondial M20

Hockey    Actualisé le 03.01.2026 - 07:34

Articles les plus lus

Le HC Sierre reste la bête noire du HCC

Le HC Sierre reste la bête noire du HCC

Hockey    Actualisé le 03.01.2026 - 01:34

La Suisse échoue en quart de finale du Mondial M20

La Suisse échoue en quart de finale du Mondial M20

Hockey    Actualisé le 03.01.2026 - 07:34

Genève enchaîne, Lausanne et Fribourg battus

Genève enchaîne, Lausanne et Fribourg battus

Hockey    Actualisé le 03.01.2026 - 22:20

Victoire clinquante du HCC

Victoire clinquante du HCC

Hockey    Actualisé le 04.01.2026 - 02:06

Lausanne étrille Zoug

Lausanne étrille Zoug

Hockey    Actualisé le 02.01.2026 - 18:03

Le HC Sierre reste la bête noire du HCC

Le HC Sierre reste la bête noire du HCC

Hockey    Actualisé le 03.01.2026 - 01:34

La Suisse échoue en quart de finale du Mondial M20

La Suisse échoue en quart de finale du Mondial M20

Hockey    Actualisé le 03.01.2026 - 07:34

Victoire clinquante du HCC

Victoire clinquante du HCC

Hockey    Actualisé le 04.01.2026 - 02:06

Une 6e victoire de suite pour le Lightning

Une 6e victoire de suite pour le Lightning

Hockey    Actualisé le 02.01.2026 - 06:38

Genève commence bien l'année, pas Ajoie

Genève commence bien l'année, pas Ajoie

Hockey    Actualisé le 02.01.2026 - 16:24

Lausanne étrille Zoug

Lausanne étrille Zoug

Hockey    Actualisé le 02.01.2026 - 18:03

Le HC Sierre reste la bête noire du HCC

Le HC Sierre reste la bête noire du HCC

Hockey    Actualisé le 03.01.2026 - 01:34