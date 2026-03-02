NHL: Lian Bichsel marque deux fois

Lian Bichsel s'est illustré lundi en NHL. Le défenseur suisse des Dallas Stars a marqué deux ...
Photo: KEYSTONE/AP/LM OTERO

Lian Bichsel s'est illustré lundi en NHL. Le défenseur suisse des Dallas Stars a marqué deux buts lors du succès 6-1 de son équipe sur la glace des Vancouver Canucks.

Pour son troisième match après une longue blessure, Bichsel a inscrit deux belles réussites sur le 2-1 et le 6-1. A chaque fois, il a placé le puck dans la lucarne grâce à des tirs aussi précis que puissants.

Les Nashville Predators ont fait une mauvaise opération dans la course aux play-off en s'inclinant 4-2 à domicile contre les Detroit Red Wings. Le capitaine Roman Josi a été crédité d'un assist, mais il était sur la glace lors des quatre buts encaissés par son équipe, dont le 3-2 marqué alors que les Predators évoluaient à cinq contre quatre.

/ATS
 

