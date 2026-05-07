NHL: Les Hurricanes à un succès de la qualification

Les Huriccanes ne sont plus qu'à une victoire de la qualification pour la finale de Conférence ...
NHL: Les Hurricanes à un succès de la qualification

NHL: Les Hurricanes à un succès de la qualification

Photo: KEYSTONE/AP/Matt Slocum

Les Huriccanes ne sont plus qu'à une victoire de la qualification pour la finale de Conférence Est de NHL. Carolina a battu les Flyers 4-1 jeudi à Philadelphie et mène 3-0 dans la série.

Invaincue depuis le début des play-off, la meilleure équipe de la saison régulière à l'Est a fait la différence dans le dernier tiers de cet acte III. Désigné meilleur joueur du match, Andrei Svechnikov a inscrit le 3-1 à 5 contre 4 à la 44e, tandis que Nikolaj Ehlers a marqué la 4e réussite de Carolina.

Ehlers, qui a évolué à Bienne en début de carrière, avait déjà ouvert la marque pour son équipe lors de l'acte II lundi, remporté 3-2 ap. Samedi à domicile, les Canes peuvent devenir la première équipe qualifiée pour le dernier carré de la compétition en cas de succès.

/ATS
 

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