NHL: Le Zurichois Suter perd son 400e match de saison régulière

Pius Suter est sorti perdant de son 400e match de saison régulière de NHL. Le Zurichois s'est ...
NHL: Le Zurichois Suter perd son 400e match de saison régulière

NHL: Le Zurichois Suter perd son 400e match de saison régulière

Photo: KEYSTONE/AP/Chris O'Meara

Pius Suter est sorti perdant de son 400e match de saison régulière de NHL. Le Zurichois s'est incliné avec les St. Louis Blues chez le Tampa Bay Lightning du Bernois Janis Moser 4-1.

Les Blues sont la 4e équipe de Suter en NHL, après les Chicago Blackhawks, les Vancouver Canucks et les Detroit Red Wings. À ces 400 matches de saison régulière s'ajoutent treize rencontres de play-off disputées durant l'exercice 2023/24 avec les Canucks.

Dans la nuit de lundi à mardi, l'ancien attaquant des ZSC Lions a tiré deux fois, mais n'a plus marqué depuis neuf matches. De son côté, le défenseur Moser a quitté la glace avec un bilan de plus 2.

Nouvelle défaite pour Fiala et les Kings

Les Los Angeles Kings de Kevin Fiala se sont inclinés 3-1 contre les Columbus Blue Jackets dans un duel entre deux équipes en crise. Pour les Kings, il s'agit de la cinquième défaite en six matches, tandis que les Blue Jackets n'ont gagné que deux de leurs neuf derniers matches.

/ATS
 

Actualités suivantes

Bienne: Dominic Zwerger s'engage pour quatre ans

Bienne: Dominic Zwerger s'engage pour quatre ans

Hockey    Actualisé le 22.12.2025 - 11:48

NHL: un dimanche peu fructueux pour les Suisses

NHL: un dimanche peu fructueux pour les Suisses

Hockey    Actualisé le 22.12.2025 - 08:12

Une roue de vélo pour la NHA

Une roue de vélo pour la NHA

Hockey    Actualisé le 22.12.2025 - 09:29

Le hockey ne fait aucun cadeau au HCC en ce moment

Le hockey ne fait aucun cadeau au HCC en ce moment

Hockey    Actualisé le 21.12.2025 - 22:06

Articles les plus lus

Victoire à l’arrachée pour Neuchâtel Université

Victoire à l’arrachée pour Neuchâtel Université

Hockey    Actualisé le 21.12.2025 - 10:21

Le hockey ne fait aucun cadeau au HCC en ce moment

Le hockey ne fait aucun cadeau au HCC en ce moment

Hockey    Actualisé le 21.12.2025 - 22:06

NHL: un dimanche peu fructueux pour les Suisses

NHL: un dimanche peu fructueux pour les Suisses

Hockey    Actualisé le 22.12.2025 - 08:12

Une roue de vélo pour la NHA

Une roue de vélo pour la NHA

Hockey    Actualisé le 22.12.2025 - 09:29

La NHA éliminée en National Cup

La NHA éliminée en National Cup

Hockey    Actualisé le 21.12.2025 - 10:19

Victoire à l’arrachée pour Neuchâtel Université

Victoire à l’arrachée pour Neuchâtel Université

Hockey    Actualisé le 21.12.2025 - 10:21

Le hockey ne fait aucun cadeau au HCC en ce moment

Le hockey ne fait aucun cadeau au HCC en ce moment

Hockey    Actualisé le 21.12.2025 - 22:06

Une roue de vélo pour la NHA

Une roue de vélo pour la NHA

Hockey    Actualisé le 22.12.2025 - 09:29

Fribourg et Lausanne triomphent, Genève sous la barre

Fribourg et Lausanne triomphent, Genève sous la barre

Hockey    Actualisé le 20.12.2025 - 22:29

Des victoires mais peu de points pour les Suisses en NHL

Des victoires mais peu de points pour les Suisses en NHL

Hockey    Actualisé le 21.12.2025 - 08:18

La NHA éliminée en National Cup

La NHA éliminée en National Cup

Hockey    Actualisé le 21.12.2025 - 10:19

Victoire à l’arrachée pour Neuchâtel Université

Victoire à l’arrachée pour Neuchâtel Université

Hockey    Actualisé le 21.12.2025 - 10:21