NHL: Kevin Fiala s'illustre, mais perd

Kevin Fiala s'est illustré en NHL, mais cela n'a pas empêché son équipe des Los Angeles Kings ...
NHL: Kevin Fiala s'illustre, mais perd

NHL: Kevin Fiala s'illustre, mais perd

Photo: KEYSTONE/AP/Jayne Kamin-Oncea

Kevin Fiala s'est illustré en NHL, mais cela n'a pas empêché son équipe des Los Angeles Kings de s'incliner 4-3 ap à domicile contre les San Jose Sharks. Fiala a marqué un but et donné un assist.

L'attaquant suisse a égalisé à 2-2, signant sa 16e réussite de la saison. Il avait auparavant été crédité d'une passe décisive sur le premier but des Kings. Avec un total de 31 points, il est le deuxième meilleur compteur de sa franchise et reste sur cinq rencontres durant lesquelles il a inscrit au moins un point.

/ATS
 

Actualités suivantes

Gerd Zenhäusern: « A un moment donné, nous devrions y arriver »

Gerd Zenhäusern: « A un moment donné, nous devrions y arriver »

Hockey    Actualisé le 08.01.2026 - 05:36

Lausanne subit la loi de Lugano

Lausanne subit la loi de Lugano

Hockey    Actualisé le 07.01.2026 - 22:16

Les New Jersey Devils subissent une raclée historique

Les New Jersey Devils subissent une raclée historique

Hockey    Actualisé le 07.01.2026 - 08:47

National League: Fribourg et Genève victorieux, Ajoie encore battu

National League: Fribourg et Genève victorieux, Ajoie encore battu

Hockey    Actualisé le 06.01.2026 - 22:52

Articles les plus lus

National League: Fribourg et Genève victorieux, Ajoie encore battu

National League: Fribourg et Genève victorieux, Ajoie encore battu

Hockey    Actualisé le 06.01.2026 - 22:52

Le HC La Chaux-de-Fonds fait tomber le leader

Le HC La Chaux-de-Fonds fait tomber le leader

Hockey    Actualisé le 07.01.2026 - 00:23

Les New Jersey Devils subissent une raclée historique

Les New Jersey Devils subissent une raclée historique

Hockey    Actualisé le 07.01.2026 - 08:47

Lausanne subit la loi de Lugano

Lausanne subit la loi de Lugano

Hockey    Actualisé le 07.01.2026 - 22:16

Un jeune talent d’Ambri débarque au HCC

Un jeune talent d’Ambri débarque au HCC

Hockey    Actualisé le 06.01.2026 - 17:15

National League: Fribourg et Genève victorieux, Ajoie encore battu

National League: Fribourg et Genève victorieux, Ajoie encore battu

Hockey    Actualisé le 06.01.2026 - 22:52

Le HC La Chaux-de-Fonds fait tomber le leader

Le HC La Chaux-de-Fonds fait tomber le leader

Hockey    Actualisé le 07.01.2026 - 00:23

Les New Jersey Devils subissent une raclée historique

Les New Jersey Devils subissent une raclée historique

Hockey    Actualisé le 07.01.2026 - 08:47

Fribourg sans Sörensen au moins jusqu'à la pause olympique

Fribourg sans Sörensen au moins jusqu'à la pause olympique

Hockey    Actualisé le 05.01.2026 - 16:22

NHL: Kevin Fiala marque et Los Angeles gagne

NHL: Kevin Fiala marque et Los Angeles gagne

Hockey    Actualisé le 06.01.2026 - 08:50

Un jeune talent d’Ambri débarque au HCC

Un jeune talent d’Ambri débarque au HCC

Hockey    Actualisé le 06.01.2026 - 17:15

Le HC La Chaux-de-Fonds fait tomber le leader

Le HC La Chaux-de-Fonds fait tomber le leader

Hockey    Actualisé le 07.01.2026 - 00:23