NHL: Kevin Fiala marque et Los Angeles gagne

Kevin Fiala et les Los Angeles Kings se sont imposés 4-2 contre le Minnesota Wild en NHL. C'est ...
NHL: Kevin Fiala marque et Los Angeles gagne

NHL: Kevin Fiala marque et Los Angeles gagne

Photo: KEYSTONE/AP/Jessie Alcheh

Kevin Fiala et les Los Angeles Kings se sont imposés 4-2 contre le Minnesota Wild en NHL. C'est la 15e réussite du Saint-Gallois cette saison en Amérique du Nord.

L'attaquant suisse a doublé la marque pour les Kings en deuxième période pour le 2-0, mais c'est le Suédois Adrian Kempe qui a assuré le succès de Los Angeles en marquant le 4-2 à moins d'une minute et demie de la fin.

Pour les Kings, il s'agit de la deuxième victoire en moins d'une semaine contre le Minnesota Wild. Samedi soir, l'équipe de Fiala s'était également imposée contre le Minnesota, mais seulement aux tirs au but.

/ATS
 

Actualités suivantes

Fribourg sans Sörensen au moins jusqu'à la pause olympique

Fribourg sans Sörensen au moins jusqu'à la pause olympique

Hockey    Actualisé le 05.01.2026 - 16:22

Lugano: le staff technique prolongé jusqu'en 2028

Lugano: le staff technique prolongé jusqu'en 2028

Hockey    Actualisé le 05.01.2026 - 15:17

Une 5e défaite d'affilée pour Vegas

Une 5e défaite d'affilée pour Vegas

Hockey    Actualisé le 05.01.2026 - 07:41

Liliane Perreault, de la Suède à la NHA, en passant par Montréal 

Liliane Perreault, de la Suède à la NHA, en passant par Montréal 

Hockey    Actualisé le 05.01.2026 - 05:05

Articles les plus lus

Lars Weibel nommé directeur sportif d'Ambri

Lars Weibel nommé directeur sportif d'Ambri

Hockey    Actualisé le 04.01.2026 - 15:48

Liliane Perreault, de la Suède à la NHA, en passant par Montréal 

Liliane Perreault, de la Suède à la NHA, en passant par Montréal 

Hockey    Actualisé le 05.01.2026 - 05:05

Une 5e défaite d'affilée pour Vegas

Une 5e défaite d'affilée pour Vegas

Hockey    Actualisé le 05.01.2026 - 07:41

Lugano: le staff technique prolongé jusqu'en 2028

Lugano: le staff technique prolongé jusqu'en 2028

Hockey    Actualisé le 05.01.2026 - 15:17

NHL: Meier et Hischier marquent encore

NHL: Meier et Hischier marquent encore

Hockey    Actualisé le 04.01.2026 - 08:36

Lars Weibel nommé directeur sportif d'Ambri

Lars Weibel nommé directeur sportif d'Ambri

Hockey    Actualisé le 04.01.2026 - 15:48

Liliane Perreault, de la Suède à la NHA, en passant par Montréal 

Liliane Perreault, de la Suède à la NHA, en passant par Montréal 

Hockey    Actualisé le 05.01.2026 - 05:05

Une 5e défaite d'affilée pour Vegas

Une 5e défaite d'affilée pour Vegas

Hockey    Actualisé le 05.01.2026 - 07:41

Genève enchaîne, Lausanne et Fribourg battus

Genève enchaîne, Lausanne et Fribourg battus

Hockey    Actualisé le 03.01.2026 - 22:20

Le HC Uni perd le match de haut de tableau

Le HC Uni perd le match de haut de tableau

Hockey    Actualisé le 03.01.2026 - 22:56

NHL: Meier et Hischier marquent encore

NHL: Meier et Hischier marquent encore

Hockey    Actualisé le 04.01.2026 - 08:36

Lars Weibel nommé directeur sportif d'Ambri

Lars Weibel nommé directeur sportif d'Ambri

Hockey    Actualisé le 04.01.2026 - 15:48