NHL: Kevin Fiala a inscrit son neuvième but de la saison

Les Los Angeles Kings et Kevin Fiala continuent de briller en NHL. Ils ont gagné 4-3 ap à Toronto ...
NHL: Kevin Fiala a inscrit son neuvième but de la saison

NHL: Kevin Fiala a inscrit son neuvième but de la saison

Photo: KEYSTONE/AP/Christinne Muschi

Les Los Angeles Kings et Kevin Fiala continuent de briller en NHL. Ils ont gagné 4-3 ap à Toronto grâce au neuvième but de la saison de leur attaquant saint-gallois.

Fiala a marqué pour le troisième match de suite et reste sur quatre réussites lors de ses cinq dernières rencontres. Les Kings ont chaque fois gagné quand le Suisse a marqué. Contre les Maple Leafs, il a signé le 2-2. Los Angeles a fait la différence par Quinton Byfield lors de la prolongation.

Lian Bichsel et les Dallas Stars se sont imposés 7-0 à Montréal. Le défenseur soleurois a été crédité de son deuxième assist de l'exercice sur le troisième but.

Malgré 20 arrêts, Akira Schmid a perdu à domicile avec les Vegas Golden Knights. L'équipe du gardien bernois s'est inclinée 4-3 ap contre les New York Islanders.

/ATS
 

Actualités suivantes

La soirée spéciale de Killian Mottet à Fribourg

La soirée spéciale de Killian Mottet à Fribourg

Hockey    Actualisé le 14.11.2025 - 04:07

Genève s'en sort bien face à Langnau

Genève s'en sort bien face à Langnau

Hockey    Actualisé le 13.11.2025 - 22:17

NHL: New Jersey gagne à Chicago

NHL: New Jersey gagne à Chicago

Hockey    Actualisé le 13.11.2025 - 08:11

National League: Fribourg ne fait qu'une bouchée d'Ajoie

National League: Fribourg ne fait qu'une bouchée d'Ajoie

Hockey    Actualisé le 12.11.2025 - 22:09

Articles les plus lus

National League: Fribourg ne fait qu'une bouchée d'Ajoie

National League: Fribourg ne fait qu'une bouchée d'Ajoie

Hockey    Actualisé le 12.11.2025 - 22:09

Solide, le HC La Chaux-de-Fonds file en demi-finale

Solide, le HC La Chaux-de-Fonds file en demi-finale

Hockey    Actualisé le 13.11.2025 - 05:58

NHL: New Jersey gagne à Chicago

NHL: New Jersey gagne à Chicago

Hockey    Actualisé le 13.11.2025 - 08:11

Genève s'en sort bien face à Langnau

Genève s'en sort bien face à Langnau

Hockey    Actualisé le 13.11.2025 - 22:17

Un 8e but pour Kevin Fiala

Un 8e but pour Kevin Fiala

Hockey    Actualisé le 12.11.2025 - 07:35

National League: Fribourg ne fait qu'une bouchée d'Ajoie

National League: Fribourg ne fait qu'une bouchée d'Ajoie

Hockey    Actualisé le 12.11.2025 - 22:09

Solide, le HC La Chaux-de-Fonds file en demi-finale

Solide, le HC La Chaux-de-Fonds file en demi-finale

Hockey    Actualisé le 13.11.2025 - 05:58

NHL: New Jersey gagne à Chicago

NHL: New Jersey gagne à Chicago

Hockey    Actualisé le 13.11.2025 - 08:11

Gauthier reste à Ajoie, Schmutz prolonge à Langnau

Gauthier reste à Ajoie, Schmutz prolonge à Langnau

Hockey    Actualisé le 11.11.2025 - 12:47

Linus Omark ne reviendra pas à Lugano

Linus Omark ne reviendra pas à Lugano

Hockey    Actualisé le 11.11.2025 - 16:11

Un 8e but pour Kevin Fiala

Un 8e but pour Kevin Fiala

Hockey    Actualisé le 12.11.2025 - 07:35

Solide, le HC La Chaux-de-Fonds file en demi-finale

Solide, le HC La Chaux-de-Fonds file en demi-finale

Hockey    Actualisé le 13.11.2025 - 05:58