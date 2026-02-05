NHL: Josi et Fiala défaits mais auteurs de deux points

Les Suisses Roman Josi et Kevin Fiala se sont inclinés en NHL jeudi malgré leurs deux points ...
NHL: Josi et Fiala défaits mais auteurs de deux points

NHL: Josi et Fiala défaits mais auteurs de deux points

Photo: KEYSTONE/AP/George Walker IV

Les Suisses Roman Josi et Kevin Fiala se sont inclinés en NHL jeudi malgré leurs deux points respectifs inscrits. Le gardien de la sélection suisse aux JO Akira Schmid s'est illustré avec Las Vegas.

Roman Josi et les Nashville Predators ont été défaits en prolongation 6-5 par le Minnesota Wild après deux victoires de rang. Le défenseur a égalisé à cinq partout à la 56e, et a distillé une passe décisive sur le deuxième but de son équipe, marqué par Filip Forsberg. Cette saison, Josi s'est déjà fait l'auteur de 39 points, dont onze buts.

Une 7e réussite pour Kurashev

De son côté, Philipp Kuraschev s'est incliné avec les San Jose Sharks 4-2 face à Colorado Avalanche, actuels leaders de NHL. L'attaquant bernois a cependant marqué son septième but du championnat en cours lors de l'égalisation 2-2.

Si les Los Angeles Kings ont concédé une quatrième défaite d'affilée contre les Seattle Kraken 4-2, Kevin Fiala a signé deux assists, pour désormais atteindre les 40 points cette saison, ce qui fait de lui le deuxième meilleur compteur suisse de NHL derrière Nico Hischier (41 points).

Le portier des Golden Knights Akira Schmid a livré une super performance en effectuant 21 arrêts lors de la victoire de son équipe 5-2 face aux Vancouver Canucks, ce qui lui a valu d'être nommé troisième étoile du match. Grâce à ce succès, Las Vegas a renoué avec le succès après cinq revers consécutifs.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le HC Uni cale face au leader

Le HC Uni cale face au leader

Hockey    Actualisé le 05.02.2026 - 05:15

Fribourg à 100 jours du Mondial de hockey

Fribourg à 100 jours du Mondial de hockey

Hockey    Actualisé le 04.02.2026 - 11:20

Janis Moser et le Lightning grondent en tête

Janis Moser et le Lightning grondent en tête

Hockey    Actualisé le 04.02.2026 - 08:30

C’est fini pour Fleurier

C’est fini pour Fleurier

Hockey    Actualisé le 04.02.2026 - 04:51

Articles les plus lus

Josi brille, les Preds renversent St. Louis

Josi brille, les Preds renversent St. Louis

Hockey    Actualisé le 03.02.2026 - 07:09

C’est fini pour Fleurier

C’est fini pour Fleurier

Hockey    Actualisé le 04.02.2026 - 04:51

Janis Moser et le Lightning grondent en tête

Janis Moser et le Lightning grondent en tête

Hockey    Actualisé le 04.02.2026 - 08:30

Fribourg à 100 jours du Mondial de hockey

Fribourg à 100 jours du Mondial de hockey

Hockey    Actualisé le 04.02.2026 - 11:20

La folle remontada du Lightning

La folle remontada du Lightning

Hockey    Actualisé le 02.02.2026 - 07:35

Josi brille, les Preds renversent St. Louis

Josi brille, les Preds renversent St. Louis

Hockey    Actualisé le 03.02.2026 - 07:09

C’est fini pour Fleurier

C’est fini pour Fleurier

Hockey    Actualisé le 04.02.2026 - 04:51

Janis Moser et le Lightning grondent en tête

Janis Moser et le Lightning grondent en tête

Hockey    Actualisé le 04.02.2026 - 08:30

Le HCC remporte la dernière National Cup face à Sierre

Le HCC remporte la dernière National Cup face à Sierre

Hockey    Actualisé le 01.02.2026 - 19:09

La folle remontada du Lightning

La folle remontada du Lightning

Hockey    Actualisé le 02.02.2026 - 07:35

« Goal, goal, goal, Anthony Huguenin ! » : revivez le triomphe du HCC en National Cup

« Goal, goal, goal, Anthony Huguenin ! » : revivez le triomphe du HCC en National Cup

Hockey    Actualisé le 02.02.2026 - 08:09

Josi brille, les Preds renversent St. Louis

Josi brille, les Preds renversent St. Louis

Hockey    Actualisé le 03.02.2026 - 07:09