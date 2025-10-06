NHL: Connor McDavid prolonge avec les Oilers d'Edmonton

L'attaquant Connor McDavid et les Oilers d'Edmonton sont parvenus à un accord sur une prolongation ...
Photo: KEYSTONE/AP The Canadian Press/DARRYL DYCK

L'attaquant Connor McDavid et les Oilers d'Edmonton sont parvenus à un accord sur une prolongation de contrat de deux ans. Le capitaine de l'équipe de NHL touchera 12,5 millions de dollars par an.

Finaliste de la Coupe Stanley avec les Oilers au cours des deux dernières saisons, McDavid va débuter la dernière année de son contrat de 8 ans à 100 millions de dollars conclu en 2017. Le premier repêché de la draft 2015 est toujours à la recherche de son premier titre en NHL, qui échappe aux Oilers depuis 1990. Avec cette prolongation, il restera dans la capitale de l'Alberta jusqu'en 2028.

Le Canadien n'a également jamais décroché l'or olympique. McDavid, décrit comme l'un des meilleurs joueurs au monde en ayant remporté à trois reprises le titre de meilleur joueur de la ligue nord-américaine, disputera ses premiers Jeux olympiques à Milan en février prochain.

/ATS
 

