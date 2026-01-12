NHL: 10 victoires de suite pour Tampa Bay

On n'arrête plus le Tampa Bay Lightning, qui a remporté lundi un dixième match consécutif en NHL. L'équipe de Janis Moser s'est imposé 5-1 chez les Flyers de Philadelphie.

La franchise basée en Floride est la troisième équipe à réussir un tel exploit cette saison après Buffalo et Colorado. L'Avalanche, qui domine la ligue nord-américaine, y est même parvenu à deux reprises.

Tampa, qui s'était déjà imposé 7-2 face à ces mêmes Flyers en Pennsylvanie samedi, est toujours emmenée par un grand Nikita Kucherov. Le Russe a porté son total de points à 67 lors de son 40e match de l'exercice avec un but et un assist.

Janis Moser a quant à lui patiné 23 minutes et a terminé avec un bilan de +2. Aucun défenseur en NHL n'affiche un meilleur plus-minus que l'arrière seelandais (+37).

New Jersey se relance

Les New Jersey Devils ont de leur côté stoppé l'hémorragie en s'imposant 5-2 à Saint-Paul, sur la glace du Minnesota Wild. Ils restaient sur une série de quatre défaites consécutives, dont une humiliation 9-0 subie face aux New York Islanders.

Nico Hischier s'est illustré avec deux assists, sur l'ouverture du score de Dawson Mercer et sur le 2-1 d'Ondrej Palat - sur lequel le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler a également été crédité d'un point. Le centre valaisan des Devils a été désigné première étoile de cette partie, malgré les doublés de Palat et de Jesper Bratt.

Face à des Dallas Stars toujours privés du Soleurois Lian Bichsel, Los Angeles a signé un succès important dans la course aux play-off. Les Kings de Kevin Fiala (17'22/0 point) se sont imposés 3-1 devant leur public.

/ATS