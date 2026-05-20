Mondial: Un autre voisin sur le chemin de la Suisse

Pour son quatrième match du Championnat du monde à Zurich mercredi (16h20), la Suisse défie un autre voisin germanophone: l'Autriche. La sélection nationale part largement favorite.

Après avoir étrillé les Allemands d'Harold Kreis, c'est une autre vieille connaissance qui se dresse devant les joueurs de Jan Cadieux avec cette sélection autrichienne dirigée depuis dix ans par le Zurichois Roger Bader.

L'an dernier, les deux nations s'étaient rencontrées en quarts de finale et la Suisse avait corrigé les Autrichiens 6-0. L'année d'avant, en poule à Prague, elle s'en était sortie par les poils 6-5 grâce à un gros match de Josi et d'Hischier. Et en 2019, la Suisse l'avait emporté 4-0.

Opposée aux deux moins bonnes équipes du groupe (Grande-Bretagne et Hongrie), l'Autriche a fait ce qu'elle devait faire et est sortie victorieuse. Tout sera désormais plus difficile, mais Bader peut compter sur le renfort de Vinzenz Rohrer des Zurich Lions.

Les suiveurs de National League retrouveront aussi le défenseur de Kloten, Bernd Wolf, ainsi que le futur joueur de Bienne, Dominic Zwerger. En revanche les stars Marco Rossi et Marco Kasper ne sont pas du voyage, tout comme Benjamin Baumgartner, blessé avec Berne, ou le Seelandais Fabio Hofer.

La Suisse part largement favorite de cette confrontation et hormis un tremblement de terre, les Helvètes devraient aligner un quatrième succès en autant de matches. Tout aussi mature que sous Patrick Fischer, la sélection de Cadieux a une nouvelle chance de le prouver.

/ATS