Michael Liniger sera l'entraîneur de Zoug

Zoug a trouvé le successeur à Dan Tangnes. C'est l'assistant Michael Liniger qui reprendra le poste à partir de la saison prochaine.

Assistant du Norvégien depuis 2023, Liniger a signé un contrat qui court jusqu'en 2027. Il s'agit de sa première expérience comme coach principal en National League à 45 ans. L'Emmentalois a acquis de l'expérience en Swiss League au sein des GCK Lions.

Liniger, qui a disputé plus de 700 matches en National League avec Langnau, Ambri et Kloten, faisait partie du staff de l'équipe de Suisse qui a décroché la médaille d'argent au Championnat du monde à Prague en mai dernier. Une fois à Zoug, il ne pourra plus combiner les deux.

L'entraîneur actuel Dan Tangnes avait demandé en novembre, pour des raisons familiales, d'anticiper la fin de son contrat qui courait jusqu'en 2026. Le Norvégien, qui a rejoint les Zougois en 2018 et a remporté les titres de champion en 2021 et en 2022, a récemment signé un contrat avec les Suédois de Rögle.

