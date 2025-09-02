Michael Fora 5 ans au LHC dès 2026

Le LHC a réussi un joli coup sur le marché des transferts. Le club vaudois a mis sous contrat ...
Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Le LHC a réussi un joli coup sur le marché des transferts. Le club vaudois a mis sous contrat pour 5 ans dès 2026 le défenseur tessinois de Davos, Michael Fora.

Celui qui aura 30 ans le 30 octobre va quitter les Grisons après quatre saisons. Le défenseur a disputé cinq Championnats du monde, dont les quatre derniers. Droitier, Fora a inscrit 15 points (6 buts) la saison passée avec Davos.

Le directeur sportif John Fust a lui prolongé son contrat avec le club vaudois jusqu'en 2029. Le Canado-Suisse, à ce poste depuis novembre 2022, avait un contrat valable jusqu'à la fin de la saison.

/ATS
 

