Meier et Hischier mènent les Devils à la victoire

Timo Meier et Nico Hischier ont permis aux Devils de décrocher une troisième victoire consécutive ...
Meier et Hischier mènent les Devils à la victoire

Meier et Hischier mènent les Devils à la victoire

Photo: KEYSTONE/AP/Seth Wenig

Timo Meier et Nico Hischier ont permis aux Devils de décrocher une troisième victoire consécutive en NHL jeudi.

L'Appenzellois et le Valaisan ont tous deux inscrit un but dans un match gagné 3-1 par New Jersey face aux Florida Panthers.

Ce premier match de la saison à domicile n'a pourtant pas démarré de manière idéale pour la franchise de Newark, qui a concédé l'ouverture du score après 1'59 face au double tenant de la Coupe Stanley. Mais les Devils ont pu égaliser en supériorité numérique sur une réussite de Jack Hughes à la 26e.

La décision s'est faite dans le troisième tiers. Crédité d'une mention d'assistance sur le 1-1, Timo Meier a marqué le 2-1 à la 47e en déviant un tir de Simon Nemec pour son cinquième point de la saison. Son capitaine Nico Hischier a scellé le score à la 52e d'un tir du poignet à bout portant.

Meier a été désigné première étoile de cette rencontre, Hischier héritant quant à lui de la troisième étoile. Troisième Helvète de l'effectif des Devils, le solide défenseur zurichois Jonas Siegenthaler est pour sa part toujours en quête d'un premier point cette saison.

Un 3e but pour Fiala

La soirée de jeudi a également permis à Kevin Fiala d'inscrire son troisième but dans cet exercice 2025/26. Mais la réussite du St-Gallois n'a pas suffi pour les Kings: la franchise de Los Angeles s'est inclinée 4-2 à domicile face à Pittsburgh, subissant sa troisième défaite d'affilée après avoir pourtant mené 2-0.

Nino Niederreiter et Roman Josi ont par ailleurs tous deux réussi un assist jeudi. Mais si le Grison a connu les joies de la victoire avec Winnipeg sur la glace de Philadelphie (5-2), le Bernois a vécu une défaite frustrante à Montréal (3-2 ap): Cole Caufield a marqué le 2-2 à 20'' de la fin du temps réglementaire avant d'offrir la victoire aux Canadiens à 3'' du terme de la prolongation.

/ATS
 

Actualités suivantes

National League: Davos consolide encore sa place de leader

National League: Davos consolide encore sa place de leader

Hockey    Actualisé le 16.10.2025 - 22:19

Suter et les Blues laminés

Suter et les Blues laminés

Hockey    Actualisé le 16.10.2025 - 08:29

Le HCC assure et passe en quart de finale

Le HCC assure et passe en quart de finale

Hockey    Actualisé le 16.10.2025 - 04:38

Lausanne gagne mais est éliminé

Lausanne gagne mais est éliminé

Hockey    Actualisé le 15.10.2025 - 22:09

Articles les plus lus

NHL: Josi marque pour la première fois en 266 jours

NHL: Josi marque pour la première fois en 266 jours

Hockey    Actualisé le 15.10.2025 - 08:25

Lausanne gagne mais est éliminé

Lausanne gagne mais est éliminé

Hockey    Actualisé le 15.10.2025 - 22:09

Le HCC assure et passe en quart de finale

Le HCC assure et passe en quart de finale

Hockey    Actualisé le 16.10.2025 - 04:38

Suter et les Blues laminés

Suter et les Blues laminés

Hockey    Actualisé le 16.10.2025 - 08:29

Zurich bientôt out?

Zurich bientôt out?

Hockey    Actualisé le 14.10.2025 - 21:19

NHL: Josi marque pour la première fois en 266 jours

NHL: Josi marque pour la première fois en 266 jours

Hockey    Actualisé le 15.10.2025 - 08:25

Lausanne gagne mais est éliminé

Lausanne gagne mais est éliminé

Hockey    Actualisé le 15.10.2025 - 22:09

Le HCC assure et passe en quart de finale

Le HCC assure et passe en quart de finale

Hockey    Actualisé le 16.10.2025 - 04:38

Lausanne HC: quatre revers de suite, mais pas de crise

Lausanne HC: quatre revers de suite, mais pas de crise

Hockey    Actualisé le 14.10.2025 - 05:04

NHL: deuxième but de la saison pour Timo Meier et Kevin Fiala

NHL: deuxième but de la saison pour Timo Meier et Kevin Fiala

Hockey    Actualisé le 14.10.2025 - 08:17

Zurich bientôt out?

Zurich bientôt out?

Hockey    Actualisé le 14.10.2025 - 21:19

NHL: Josi marque pour la première fois en 266 jours

NHL: Josi marque pour la première fois en 266 jours

Hockey    Actualisé le 15.10.2025 - 08:25