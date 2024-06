McDavid et les Oilers « blanchis » lors de l'acte I de la finale

Connor McDavid et les Oilers ont dû s'incliner devant la verve de Sergei Bobrovsky samedi dans l'acte I de la finale de la Coupe Stanley.

Le gardien russe a fêté un blanchissage devant le filet de Florida, qui s'est imposé 3-0 à domicile face à Edmonton.

Bobrovsky (35 ans) a été crédité de 32 arrêts - mais seulement 7 au troisième tiers-temps - pour signer son deuxième 'shutout' depuis le début de ces séries finales, le troisième au total pour lui en 88 matches de play-off de NHL. Son vis-à-vis Stuart Skinner a fait face à seulement 18 tirs cadrés.

Les Panthers ont d'ailleurs ouvert la marque sur leur premier tir cadré de la soirée, après 3'59'' de jeu, grâce à la 10e réussite de Carter Verhaeghe dans ces play-off 2024. Evan Rodrigues a doublé la mise à la 23e minute, Eetu Luostarinen scellant le score à 5 secondes de la sirène finale.

Auteur de 31 points depuis le début des séries, Connor McDavid est donc resté 'muet', pour la quatrième fois seulement en 19 matches joués par les Oilers dans ces play-off, et a terminé la partie avec un bilan de -2. La superstar canadienne et ses coéquipiers tenteront de se racheter lundi soir dans le match no 2, toujours en Floride.

/ATS