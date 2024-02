Mauvaise opération pour le GSHC

Le GSHC a vécu un sombre vendredi. Les Grenat se sont inclinés 6-1 face à Davos en National League, quelques heures après avoir appris que leur capitaine Noah Rod ne jouerait plus cette saison.

Genève-Servette, qui restait sur deux victoires d'affilée en championnat, fait donc du surplace dans l'optique de la fameuse 6e place et reste 8e. Et les joueurs du coach Jan Cadieux n'ont pas préparé de manière idéale la finale de la Champions League qui les opposera à Skelleftea mardi soir aux Vernets.

Les Genevois ont pourtant ouvert la marque face à Davos, grâce à une réussite en supériorité numérique de Sakari Manninen (16e but de la saison) à la 10e minute. Mais les choses se sont très vite compliquées: Davos menait ainsi déjà 3-1 à la 30e après que l'inusable Andres Ambühl avait trouvé la faille en 'power play'.

Le HCD, qui a enchaîné vendredi un quatrième succès consécutif en National League, a enfoncé le clou en marquant 23 secondes avant la fin du deuxième tiers puis... 23 secondes après l'entame de l'ultime période. C'est Valentin Nussbaumer qui a scellé le score à la 48e grâce à sa 15e réussite dans cet exercice 2023/24.

Davos désormais 6e

Davos passe ainsi au 6e rang, à égalité de points avec Lugano (7e) qui était au repos vendredi. Les Grisons accueilleront le Lausanne HC (4e) dimanche pour confirmer leur place dans le top 6, alors que les Tessinois se déplaceront à Zoug samedi. Genève-Servette reste pour sa part à trois longueurs de la barre.

Les écarts sont d'ailleurs de plus en plus serrés entre les candidats à une qualification directe pour les play-off. Vainqueur 5-1 de Kloten, Bienne est ainsi revenu à quatre points du duo Davos/Lugano - et donc à un du GSHC. Les Seelandais n'ont pas tremblé vendredi, eux qui menaient déjà 3-0 après 9'44'' de jeu.

Berne a pour sa part manqué l'occasion de se donner de l'air par rapport à cette 6e place. Battus 4-1 sur la glace du leader, les Zurich Lions, les Ours restent au 5e rang avec une marge de deux unités sur la barre. Ils accueilleront samedi Ambri-Piotta, qui s'est incliné 3-1 en Léventine face à Rapperswil-Jona.

Une seconde de trop pour Ajoie

Ambri-Piotta conserve la 10e place, synonyme de play-in, malgré sa défaite. Langnau est revenu à hauteur des Tessinois, mais avec deux matches de plus, en battant Ajoie 3-2 ap. Les Tigers ont infligé aux Jurassiens leur neuvième défaite de suite grâce à un but de Julian Schmutz à... 1 seconde de la fin de la prolongation.

/ATS