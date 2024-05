Marco Rossi voit le bout du tunnel

Marco Rossi est la star de l'équipe d'Autriche qui affronte la Suisse dimanche soir à Prague au Championnat du monde. Mais l'ancien junior des Zurich Lions a dû remonter la pente.

Il n'a pas encore 23 ans, mais Marco Rossi a déjà vécu beaucoup de choses dans sa vie. Drafté en 9e position en 2020 par le Wild du Minnesota, l'attaquant autrichien avait une brillante carrière qui s'ouvrait à lui. Cette saison, il a inscrit 21 buts et 19 assists en 82 matches et peut enfin retrouver la normalité.

La normalité, oui. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, Rossi ne savait pas s'il allait pouvoir poursuivre son rêve de s'établir en NHL. Il faut remonter à la fin 2020. Au mois de novembre de cette année maudite, il attrape le covid. Quelques semaines plus tard, il part au Mondial M20 à Edmonton et développe un étrange sentiment. 'Je n'étais pas moi-même', confie-t-il à l'agence Keystone-ATS.

Après le tournoi, Rossi rejoint sa franchise NHL dans le Minnesota. Il passe divers tests médicaux d'usage. Il reçoit un appel inquiétant lui disant qu'il ne devait plus rien faire et qu'il devait se rendre à l'hôpital le lendemain matin à 8h. Rien de plus. 'Je me suis demandé ce qui se passait', explique-t-il.

Valeurs sanguines anormales

Ce qui se passait, c'était qu'il avait des valeurs sanguines 'choquantes'. Son cœur avait doublé de volume. 'A cette époque, les pronostics étaient mauvais', se souvient-il. Un jour, un médecin est venu lui dire qu'il devait subir une opération le soir même. 'J'ai demandé des détails et on m'a répondu qu'on allait m'enlever le cœur et que je continuerais à être ranimé artificiellement.'

Rossi a alors appelé son père en pleurs. 'C'était tout simplement trop pour moi.' Celui-ci l'a rassuré et d'autres médecins ont été appelés. Il a finalement pu rentrer chez lui. Le diagnostic est tombé: myocardite. Pendant cinq mois, le jeune homme n'a rien pu faire. 'J'étais essoufflé de marcher quelques mètres, raconte-t-il. C'était très dur pour moi.' Autant dire que l'Autrichien ne savait pas s'il allait pouvoir rejouer au hockey.

Point positif, il rencontre sa copine à ce moment-là. Sa situation médicale s'améliore lentement. Le 6 janvier 2022, Rossi fait ses débuts en NHL contre Boston, mais il ne fait que deux apparitions avec Minnesota cette saison-là, évoluant le reste du temps en AHL avec Iowa. 'C'était une saison difficile, précise-t-il. Au début, je dormais trois heures par jour l'après-midi, tellement j'étais épuisé.'

De longues journées, peu de repos

Ces longues journées sans repos, le jeune homme les pratique depuis sa jeunesse. De 2014 à 2018, il fait partie de l'organisation des Zurich Lions. Jusqu'à son départ en 2018 en OHL à Ottawa, son père le conduisait chaque jour à Zurich après l'école. Il apprenait ses leçons sur la route, voyait à peine sa mère et ses deux sœurs.

'On ne m'a jamais fait de cadeau, appuie-t-il. Cela m'a rendu plus dur et plus fort. Aujourd'hui, cet effort serait trop important pour moi, mais à cet âge, je m'en fichais.'

Cette période a été encore plus dure pour son père Michael, lui-même ancien joueur. Le stress a eu des répercussions physiques sur lui, son dos lui faisait mal, il ne dormait pas bien. 'Ma famille a fait beaucoup de sacrifices pour que je puisse vivre mon rêve', reconnaît Marco Rossi.

Pour s'y entraîner l'été avec Philipp Kurashev, Marco Rossi connaît très bien la Suisse et son équipe nationale. 'Ils sont très, très forts, nous le savons, conclut-il. Si nous croyons en nous et jouons simplement, nous pouvons leur rendre la tâche très difficile. Mais notre premier objectif demeure le maintien.'

/ATS