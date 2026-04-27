Marco Bayer n'entraînera plus les Zurich Lions à l'entame de l'exercice 2026/27, a annoncé le club zurichois lundi. Le 'Z' se met désormais à la recherche de son successeur.

Bayer avait pris les rênes des Zurich Lions fin décembre 2024 en provenance des GCK Lions, après la démission de Marc Crawford pour raisons de santé. Le technicien de 53 ans a mené les Zurichois à la victoire en Ligue des champions puis au onzième titre de champion de Suisse de l'histoire du club en 2025. Mais cette saison, le 'Z' a été éliminé dès les demi-finales face à Davos.

'Je tiens à remercier chaleureusement Marco pour cette bonne collaboration et je le félicite encore une fois pour les deux titres remportés en championnat et en Ligue des champions', souligne le directeur sportif Sven Leuenberger dans un communiqué.

/ATS