Lugano: Zohorna débarque, Ruotsalainen s'en va

Changement d'imports à Lugano. Le club tessinois annonce l'engagement pour un an du Tchèque Radim Zohorna en même temps que le départ du Finlandais Arttu Ruotsalainen.

Zohorna arrive d'Amérique du Nord et de l'organisation de Pittsburgh. Parti de Brno en 2020, il a disputé 8 matches avec les Penguins pour 4 points. Incapable de s'imposer en Pennsylvanie, il file ensuite au Canada mais ne joue que dix matches entre Calgary et Toronto. Retour à Pittsburgh l'an dernier pour 33 matches et surtout 30 matches en AHL où il cumule 26 points (10 buts) en raison de sa grande taille (198 cm).

Après une très bonne saison à Kloten, Arttu Ruotsalainen avait signé pour deux ans à Lugano. Il ne sera resté qu'une saison et n'aura inscrit que 14 points (5 buts) en 43 rencontres de National League, plus deux buts en huit matches de play-off.

/ATS