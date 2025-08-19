Ludovic Waeber à Gottéron dès 2026, et pour 4 ans

Ludovic Waeber défendra les couleurs de Fribourg-Gottéron à partir de la saison 2026/27. Le ...
Photo: KEYSTONE/TIL BUERGY

Ludovic Waeber défendra les couleurs de Fribourg-Gottéron à partir de la saison 2026/27. Le gardien fribourgeois a signé pour quatre ans, ont annoncé les Dragons jeudi.

Formé à Gottéron, Ludovic Waeber avait quitté le club de St-Léonard en 2020 pour rejoindre les Zurich Lions. Après trois saisons passées sous le maillot du 'Z', le portier a tenté sa chance en Amérique du Nord en 2023/24, sans grand succès. Il est revenu en Suisse en 2024, s'engageant à Kloten dont il défendra les couleurs en 2025/26.

'Nous sommes très satisfaits d’avoir engagé Ludovic Waeber', explique dans un communiqué Gerd Zenhäusern, directeur sportif des Dragons. 'Talentueux, ambitieux, perfectionniste, apprécié dans un vestiaire, il s'inscrit parfaitement dans la philosophie du club', dans lequel il devrait logiquement succéder à Reto Berra (38 ans) en tant que gardien titulaire.

/ATS
 

