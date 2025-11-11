Linus Omark ne reviendra pas à Lugano

Linus Omark ne portera plus les couleurs du HC Lugano. Le club tessinois a annoncé mardi que ...
Photo: KEYSTONE/Pablo Gianinazzi

Linus Omark ne portera plus les couleurs du HC Lugano. Le club tessinois a annoncé mardi que l'attaquant suédois l'avait informé de sa décision de ne pas revenir au Tessin.

Omark (38 ans), qui fut l'un des artisans du sacre national de Genève-Servette en 2022/23, s'était engagé le 21 septembre auprès de Lugano avec un contrat portant jusqu'au 1er novembre. Il a réussi 11 points en 15 matches de National League.

La décision de ne pas signer un nouveau contrat pour le reste de la saison a été prise uniquement pour des raisons familiales, souligne le HCL dans son communiqué. La famille Omark estime notamment que les solutions de scolarisation proposées en Suisse ne conviennent pas à leurs enfants, est-il souligné.

/ATS
 

