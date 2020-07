Les clubs demandent plus que 1000 spectateurs

Les clubs de National League et de Swiss League demandent à la Confédération de pouvoir laisser entrer plus de 1000 spectateurs lors de chaque match. Une décision devrait tomber le 12 août.

Les directeurs des clubs de National League se sont réunis pendant deux jours en présence du président du conseil d'administration de la Ligue, Matthias Berner et du directeur Denis Vaucher. Ils se sont entretenus sur la situation actuelle ainsi qu’au sujet de l’avenir de la National League.

Les responsables des clubs suivent ainsi avec inquiétude les évolutions politiques liés à la crise du Covid-19 et leurs liens avec l’avenir du hockey sur glace en Suisse, explique la Ligue dans un communiqué.

Afin de garantir la survie des douze organisations en présence, il est absolument nécessaire de pouvoir établir une stratégie acceptable d'accueil des spectateurs dans les infrastructures sportives à compter du début de saison prévu le 18 septembre 2020.

Les représentants des clubs et de la ligue en appelle ainsi au Conseil fédéral, à prendre des décisions équitables en date du 12 août prochain. Les clubs estiment avoir mis en oeuvre des concepts qui doivent pouvoir permettre d'accueillir bien plus que 1000 spectateurs dans chaque patinoire. Cela sera fera-t-il dès le 18 septembre, date actuelle de la reprise du Championnat ? Aujourd'hui, personne ne peut assurer que la compétition reprendra bien à cette date. Si la limitation à 1000 spectateurs perdurait, il est certain que le lancement du Championnat serait repoussé à octobre voire novembre comme les Allemands.

Rien que dans les douze clubs de National League, près de 4000 places de travail sont en danger, estime la Ligue dans le communiqué. Au niveau stratégique, les douze clubs de National League ont de plus abordé ensembles et de façon solidaire, différents sujets lors de discussions constructives concernant l'avenir du produit National League.

A ce stade, aucune décision formelle n’a été prise mais le processus de développement a été défini et se poursuivra jusqu’à la fin de l’année 2020.

/ATS