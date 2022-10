Les Zurich Lions réussissent leur première, Genève-Servette battu

Les Zurich Lions ont réussi leur première sortie dans leur nouvelle patinoire. Ils ont battu 2-1 un Fribourg-Gottéron accrocheur. Genève-Servette s'est incliné 1-2 ap à Rapperswil-Jona.

Devant 12'000 spectateurs, les joueurs de Rikard Grönborg ont gagné une partie très serrée proche de l'intensité des play-off. Après une première période difficile où les Lions ont pris l'avantage par Denis Hollenstein, très habile sur un jeu à 5 contre 4 (9e). Les Zurichois ont doublé la mise à la 46e avec deux joueurs de plus sur la glace à l'occasion du premier but de Mikko Lehtonen. Une reprise de Killian Mottet dans son plus pur style en supériorité numérique (48e) a permis aux Fribourgeois d'espérer jusqu'au bout de glaner au moins un point.

Les Genevois ont concédé leur deuxième défaite de suite à l'extérieur. Après avoir succombé en prolongation à Berne, ils ont également failli dans le temps supplémentaire face aux Lakers. Il est vrai que la double pénalité infligée à Daniel Winnik pour une canne haute dans le visage de Roman Cervenka a faussé la donne en prolongation. Un tir puissant de Maxim Noreau pour son deuxième but de la soirée n'a pourtant rien d'un hold-up face à des Genevois bien à la peine avant de connaître un bon rush final dans le temps réglementaire. Un excellent travail de Tanner Richard, le meilleur Genevois avec le portier Gauthier Descloux, a permis au duo Omark - Hartikainen d'arracher l'égalisation à la 55e minute.

Lausanne est retombé dans ses travers. Après deux succès, les Vaudois ont aligné une deuxième défaite. Ils se sont inclinés 2-1 après prolongation sur sa glace face à Ambri-Piotta. Ken Jäger avait pourtant ouvert le score à 5 contre 4 pour les Lausannois. Filip Chlapik a égalisé avant que Inti Pestoni ne marque le but de la victoire dans une mêlée devant le portier Punnenovs (62e).

Bienne reçut 5 sur 5

Le HC Bienne a le vent en poupe. Les Seelandais ont aligné leur cinquième succès de rang à l'occasion de leur victoire x-x sur Davos. Menés 1-0 après une réussite du Tchèque Matej Stransky, les joueurs de Törmanen ont marqué par Jesper Olofsson, Gaëtan Haas, Damien Brunner et Tony Rajala qui a assuré les trois points en supériorité numérique (59e). Les Biennois commencent à grignoter leur retard sur Genève-Servette.

Incapable de réussir un tir aux buts, Ajoie a perdu 4-3 tab sur la glace de Kloten. Il s'agit du septième revers des Jurassiens. Ils menaient pourtant 3-2 grâce à un but de Kevin Fey à la 45e. Kloten a sorti son portier Metsola et Marc Marchon a arraché à l'égalisation à 41'' de la sirène.

Il y a parfois des résultats étonnants: la large victoire (6-1) de Lugano sur le champion Zoug en est un. Les Tessinois, fessés samedi à Langnau, ont su réagir de la plus belle des manières pour offrir un premier succès au nouvel entraîneur Luca Gianinazzi après trois rencontres. Après moins de 14 minutes et un doublé du Canadien Brett Connolly, Lugano menait 3-0 et Leonardo Genoni était chassé de sa cage pour laisser sa place à Luca Hollenstein. Zoug prouve aussi qu'il est dans une passe difficile avec quatre défaites lors des cinq derniers matches.

Petite surprise également avec la victoire 3-2 des Langnau Tigers sur la glace de leur voisin Berne, l'équipe en forme du moment.

Note:

Sera complété

/ATS