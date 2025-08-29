Les Suissesses s'inclinent aux tirs au but

L'équipe de Suisse féminine s'est inclinée pour son deuxième match du Women's Euro Hockey Tour ...
Les Suissesses s'inclinent aux tirs au but

Les Suissesses s'inclinent aux tirs au but

Photo: KEYSTONE/MANUEL GEISSER

L'équipe de Suisse féminine s'est inclinée pour son deuxième match du Women's Euro Hockey Tour à Kloten. Elle a été battue 4-3 tab par la Tchéquie.

Au lendemain d'une victoire convaincante 4-0 contre la Suède, les Suissesses auraient pu prétendre à un deuxième succès. A deux reprises elles ont mené avec deux buts d'avance. Mais elles ont mal négocié la deuxième pause en prenant le 3-2 et le 3-3.

Nicole Vallario, Lara Stalder et Alina Müller, soit la première ligne, ont marqué pour la sélection de Colin Müller.

Lors des tirs au but, Kristyna Kaltounkova a inscrit ses deux tentatives. La Suisse bouclera ce tournoi à domicile samedi (17h) face à une Finlande invaincue.

/ATS
 

