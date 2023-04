Les Suissesses renversent le Japon

L'équipe de Suisse dames a fêté son premier succès au Championnat du monde au Canada à l'occasion de son troisième match. Les Suissesses l'ont emporté 4-3 contre le Japon après avoir été menées 2-3.

Après des défaites contre les surpuissants Canada (0-4) et Etats-Unis (1-9), la sélection helvétique a montré de belles ressources morales contre les Japonaises. Menées 0-2, les joueuses de l'entraîneur Colin Muller ont réussi à égaliser en 21 secondes au deuxième tiers-temps. Même le troisième but des Asiatiques ne les a pas déroutées. Au cours de la troisième période, les leaders de l'équipe Alina Müller (48e) et Lara Stalder (51e) ont su profiter des faiblesses de la portière japonaise pour réussir à retourner le score.

Les Suissesses disputeront leur dernier match dans la nuit de mardi et mercredi contre la Tchéquie. Un succès leur assurerait la troisième place du groupe et également une bonne situation en quarts de finale puisque toutes les équipes du groupe A sont déjà qualifiées.

/ATS