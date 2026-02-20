Les Suissesses n'ont plus de sélectionneur

Colin Muller ne sera plus le sélectionneur de l'équipe de Suisse dames. Au lendemain de la ...
Les Suissesses n'ont plus de sélectionneur

Les Suissesses n'ont plus de sélectionneur

Photo: KEYSTONE/MANUEL GEISSER

Colin Muller ne sera plus le sélectionneur de l'équipe de Suisse dames.

Au lendemain de la conquête de la médaille de bronze aux Jeux de Milan-Cortina, le natif de Toronto a annoncé au micro de la SRF son intention de quitter son poste.

Colin Muller a, ainsi, conclu de manière abrupte les pourparlers entamés par Swiss Ice Hockey pour une éventuelle prolongation de contrat. La Fédération n'avait pas souhaité entamer cette discussion avant le tournoi olympique. Une marque de défiance sans doute aux yeux de Colin Muller.

/ATS
 

Actualités suivantes

Neuchâtel Young Sprinters rejoint par Vendlincourt

Neuchâtel Young Sprinters rejoint par Vendlincourt

Hockey    Actualisé le 20.02.2026 - 09:36

Le HC La Chaux-de-Fonds n’y arrive plus

Le HC La Chaux-de-Fonds n’y arrive plus

Hockey    Actualisé le 20.02.2026 - 07:24

Alina Müller offre une nouvelle fois le bronze à la Suisse

Alina Müller offre une nouvelle fois le bronze à la Suisse

Hockey    Actualisé le 20.02.2026 - 11:13

Le Canada aux Patinoires du Littoral

Le Canada aux Patinoires du Littoral

Hockey    Actualisé le 19.02.2026 - 11:47

Articles les plus lus

Le HC Star Chaux-de-Fonds file en finale

Le HC Star Chaux-de-Fonds file en finale

Hockey    Actualisé le 19.02.2026 - 06:53

Le Canada aux Patinoires du Littoral

Le Canada aux Patinoires du Littoral

Hockey    Actualisé le 19.02.2026 - 11:47

Le HC La Chaux-de-Fonds n’y arrive plus

Le HC La Chaux-de-Fonds n’y arrive plus

Hockey    Actualisé le 20.02.2026 - 07:24

Alina Müller offre une nouvelle fois le bronze à la Suisse

Alina Müller offre une nouvelle fois le bronze à la Suisse

Hockey    Actualisé le 20.02.2026 - 11:13

Fin de saison abrupte pour le HC Neuchâtel Université

Fin de saison abrupte pour le HC Neuchâtel Université

Hockey    Actualisé le 18.02.2026 - 10:39

Le HC Star Chaux-de-Fonds file en finale

Le HC Star Chaux-de-Fonds file en finale

Hockey    Actualisé le 19.02.2026 - 06:53

Le Canada aux Patinoires du Littoral

Le Canada aux Patinoires du Littoral

Hockey    Actualisé le 19.02.2026 - 11:47

Alina Müller offre une nouvelle fois le bronze à la Suisse

Alina Müller offre une nouvelle fois le bronze à la Suisse

Hockey    Actualisé le 20.02.2026 - 11:13

Star Chaux-de-Fonds disputera un acte V

Star Chaux-de-Fonds disputera un acte V

Hockey    Actualisé le 17.02.2026 - 04:50

Sierre prend sa revanche et corrige le HCC

Sierre prend sa revanche et corrige le HCC

Hockey    Actualisé le 18.02.2026 - 06:54

Fin de saison abrupte pour le HC Neuchâtel Université

Fin de saison abrupte pour le HC Neuchâtel Université

Hockey    Actualisé le 18.02.2026 - 10:39

Le HC Star Chaux-de-Fonds file en finale

Le HC Star Chaux-de-Fonds file en finale

Hockey    Actualisé le 19.02.2026 - 06:53