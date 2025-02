Les Senators infligent une 5e défaite consécutive aux Predators

Les Senators ont gâché la fête de Roman Josi, qui a établi lundi un nouveau record pour les Predators en disputant son 957e match de saison régulière en NHL. Ottawa s'est imposé 5-3 à Nashville.

La soirée avait pourtant bien commencé pour Roman Josi et les Preds, qui ont ouvert la marque à la 24e minute sur une réussite de Filip Forsberg. Josi a signé la passe décisive sur ce but, pour son 27e assist et son 36e point de la saison (722 points au total en saison régulière).

Les Predators ont également bien entamé le troisième tiers, égalisant à 2-2 après 47 secondes de jeu dans l'ultime période sur une supériorité numérique. Mais Ottawa a inscrit trois buts consécutifs - le dernier dans une cage vide - pour décrocher sa cinquième victoire consécutive.

'Au final, nous nous battons à nouveau nous-mêmes', a regretté Roman Josi, qui a battu le record de David Legwand (ex-pigiste du HC Bâle en LNB durant le 'lock-out' de 2004/05) en disputant son 957e match dans le championnat régulier. Cette défaite, la cinquième d'affilée pour eux, laisse les Predators à 16 points d'une place en play-off.

/ATS