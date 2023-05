Les Panthers joueront une 2e finale de Coupe Stanley

Les Panthers disputeront la deuxième finale de Coupe Stanley de leur histoire. Florida n'a pas manqué l'occasion de balayer Carolina en finale à l'Est, s'imposant 4-3 mercredi lors de l'acte IV.

Héros des deux premiers matches remportés à l'extérieur et à chaque fois en prolongation, Matthew Tkachuk fut également l'homme de ce match no 4. L'ailier américain de 25 ans a signé le but de la qualification à 4''9 de la fin du temps réglementaire, en supériorité numérique sur un tir du poignet à bout portant.

Le no 6 de la draft 2016 - qui avait déjà inscrit le 2-0 à la 11e minute - se profile ainsi de plus en plus comme un candidat au titre de MVP des play-off. Il en est désormais à 21 points en 16 parties disputées, dont 11 réussis dans un 1er tour remporté en sept matches face à la meilleure équipe de la saison régulière Boston.

Florida a également pu compter sur un Sergei Bobrovsky impeccable. Auteur d'un blanchissage dans le match précédent, le Russe a été crédité de 36 arrêts devant le filet des Panthers, qui ont mené 2-0 puis 3-2 dans cette partie mais ont vu les Hurricanes égaliser à 3-3 à 3'22'' de la fin du temps réglementaire.

27 ans après

C'est la deuxième fois de leur histoire que les Panthers accèdent au stade ultime de la compétition, après 1996. La franchise floridienne, qui en était alors à sa troisième saison en NHL, avait battu les Pittsburgh Penguins en sept matches en finale de Conférence avant de s'incliner 4-0 face à l'Avalanche du Colorado.

Les Panthers du coach Paul Maurice devraient logiquement affronter en finale de la Coupe Stanley les Vegas Golden Knights, qui mènent 3-0 dans leur série face à Dallas. Florida revient de loin cette saison: après avoir arraché la deuxième 'wild card' à l'Est avec un point d'avance sur Pittsburgh et Buffalo, les Panthers s'étaient retrouvés menés 3-1 par Boston au 1er tour des play-off.

